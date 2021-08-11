《狂野時速》已故男星保羅獲加22歲女兒訂婚　泳池曬鑽戒超級幸福

美國已故男星保羅獲加（Paul Walker）生前演出過不少荷里活電影，當中最為人熟悉必定是《狂野時速》（The Fast and the Furious）系列。可惜他在2013年遇上嚴重車禍身亡，留下當時年僅14歲的女兒Meadow Walker。8年過去，保羅獲加的女兒成為模特兒，還在日前證實與演員男友Louis Thornton-Allan攜手步入下個階段。



《F9狂野時速》6月底時在加州TCL中國戲院舉行首映，保羅獲加的女兒Meadow Walker都有出席。（The Fast Saga Instagram 圖片）

現年22歲的Meadow Walker在8月10日，於社交平台Instagram分享一條短片，她在泳池害羞地用手遮住臉，並對著鏡頭甜笑，而手上最吸睛的就是大大的鑽戒，正式與演員男友Louis Thornton-Allan攜手步入下個階段。

據了解，Meadow Walker在一個月前才在社交平台公開與男友的親密照片及影片。當時Louis Thornton-Allan也有在其Instagram貼出與Meadow Walker的合照，兩人甜笑對望，前者當時形容後者為「Best friend」，但Meadow Walker則回覆「My love」，羨煞旁人。沒想到一個月後，就傳來兩人訂婚的好消息。