【自殺特攻】解構「小丑女」18個造型　瑪歌羅比靠一「露」成名

由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn自編自導的DC擴展宇宙（DCEU）的新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）終於上映，而今次也是瑪歌羅比（Margot Robbie）第三度回歸飾演小丑女Harley Quinn。然而原來瑪歌羅比在這三部DCEU的作品中，其小丑女的造型已經多達18款，平均一部電影需要更換6次造型，未知大家又最喜歡小丑女哪個造型呢？



瑪歌羅比在《華爾街狼人》的演出讓人眼前一亮。（《華爾街狼人》劇照）

現年31歲的澳洲女星瑪歌羅比，她在2013年上映的《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）中憑藉出色的演出而為她帶來多項獎項提名。三年後，她獲華納兄弟邀請參演超級英雄電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad），雖然電影口碑不佳，但全球票房相當高，而瑪歌羅比也因為飾演小丑女而聲名大噪。

瑪歌羅比（右）在《自殺特攻：超能暴隊》的造型多達7款。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

在《自殺特攻：超能暴隊》在2016年上映前，華納兄弟宣布將籌備以小丑女為首的作戰隊伍，最終衍生了《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey），由美籍華裔女導演閻羽茜（Cathy Yan）執導。

小丑女在《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的電影更有高達9款造型。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

至於《自殺特攻：超能暴隊》的續集，其實華納兄弟一直有意開拍，可惜首集的評價欠佳，讓計畫未有實行。最終在James Gunn因為昔日的不當言論被迪士尼解僱後，華納兄弟立即找來他編導新版《自殺特攻》，其中《自殺特攻：超能暴隊》的四位成員獲回歸演出機會，其中當然包括由瑪歌羅比飾演的小丑女。而要數小丑女最經典的造型，相信是他在《自殺特攻：超能暴隊》中，在監獄的數幕戲，相信不少影迷都看得熱血沸騰。

《自殺特攻：超能暴隊》成功讓「小丑女」瑪歌羅比彈出。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

點擊下圖即睇「小丑女」瑪歌羅比在DCEU的18款造型！！！