掃毒3｜移師香港開鏡　古天樂郭富城再聚：打戲似《柔道龍虎榜》

由寰宇娛樂出品，邱禮濤執導，劉青雲、古天樂、郭富城主演的《掃毒3天大地大》，早前打算到泰國及雲南取景，但疫情關係要移師香港開工，今日（13/8）於數碼港舉行開鏡儀式。



《掃毒3天大地大》今日（13/8）舉行開鏡儀式。（葉志明 攝）

戲中飾演毒犯的劉青雲，以一身泰國人造型亮相，講到拍攝安排不停轉變，都感體諒：「部戲因為疫情，一路拍一路走、一路拍一路等、一路打一路等，每日都好多改變，每日都變化緊，拍戲咁多年都未試過咁特別嘅情況，有種漂泊感覺。」郭富城：「小明哥今次都不惜工本，租了個50萬呎地方搭景拍攝。」

古天樂與郭富城，相隔17年再合作。（葉志明 攝）

今次集三大影帝於一片，雖然幾位先後都分別合作過，但三人聚首就是第一次。劉青雲：「感覺時間濃縮了，我仲記得認識Aaron早過古仔。」今次亦是古天樂跟郭富城自《柔道龍虎榜》（2004）再合作。郭富城：「尋晚有場拍戲，一拍完睇番就覺得好似《柔道龍虎榜》，諗番起都十幾年。」古天樂：「因為場戲講MMA，又要縮又要撻。我同青雲較多合作，同Aaron就少啲。」

劉青雲毒犯造型相當搶眼。（葉志明 攝）

早前已透露城城角色是臥底，造型更相當落泊，原來古天樂在戲中要負責營救兩位。「他們在邊境，我就要負責去營救兩位。」而城城亦相當滿意今次角色設定：「我做警察角色好多次，但今次做臥底，有個落難造型。」

早前郭富城分享自己臥底造型，但今次返港開工就靚仔晒。（葉志明 攝）