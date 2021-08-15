《黑白魔后》落實開拍續集　愛瑪史東放棄起訴迪士尼繼續參演？

據報迪士尼官方落實開拍真人電影《黑白魔后》（Cruella）續集，導演Craig Gillespie以及編劇Tony McNamara均會回歸。而早前因票房分帳疑效法施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），起訴迪士尼的愛瑪史東（Emma Stone），剛繼續擔任庫伊拉一角。



愛瑪史東回歸拍《黑白魔后》續集。（《黑白魔后》電影劇照）

《黑白魔后》採取北美院線上映及Disney+串流平台同步上線方式，而Disney+未有覆蓋之地區則會在院線上映，目前全球票房累計2.2億美金（約$17億5000萬港元）。

早前「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）就電影分紅一事起訴迪士尼，有指愛瑪史東緊隨其後正在考慮是否要跟隊起訴，但就一直都未有消息再傳出，今日（14/8）講到愛瑪史東回歸拍《黑白魔后》續集，相信相關事件已告一段落。

「黑寡婦」起訴迪士尼引骨牌效應 《黑白魔后》愛瑪史東︰考慮中

《黑白魔后》並非迪士尼經典《101斑點狗》的「補白」，而是事隔數十年後的「後置前傳」。（電影劇照）

《黑白魔后》改編自經典動畫《101斑點狗》反派庫伊拉的起源故事，當時Estella是個騙子，不過聰明且富有創造力，決心用自己的設計讓自己出名，後來她的時尚天賦吸引了男爵夫人Baroness Von Hellman的注意，她是位時尚傳奇人物，有着驚人的品味，不過兩人的關係引發出一連串的事件、更揭秘了庫伊拉的驚人身世。

《黑白魔后》的片尾彩蛋講到，庫伊拉將兩隻斑點狗Pongo和Perdita分別送給作曲家主人Roger和Anita，羅傑更創作出《Cruella De Vil》，相信會講到庫伊拉跟兩人的故事，以及會看到更加多101斑點狗。