丹尼爾基克1億美元拍《神探白朗2》　羅拔柏迪臣極低片酬演蝙蝠俠

美國雜誌《Variety》早前公布了一份電影明星的片酬報告，報告提到多位香港人熟悉的電影明星，其中包括「007」丹尼爾基克（Daniel Craig）、狄維莊遜（Dwayne Johnson）、韋史密夫（Will Smith）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、湯告魯斯（Tom Cruise）、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）及珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）等。雖然多位影星的片酬非常可觀，但其中有一位演員的片酬相信會讓影迷大為震驚。



占基利以2,000萬美元接拍《衰鬼線人》。（《衰鬼線人》劇照）

自1996年開始，荷里活頂級片酬為每部2,000萬美元，當時占基利（Jim Carrey）就憑參演《衰鬼線人》（The Cable Guy）獲得這筆被譽為是頂薪的片酬，震驚整個荷里活。時至今日，由Sandra Bullock主演的《The Los City of D》、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）參演《The Gray Man》、畢彼特演出《Bullet Train》及「雷神」基斯咸士禾夫續演《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）都獲得2,000萬美元的片酬。

「雷神」基斯咸士禾夫接拍《雷神4》的片酬高達2,000萬美元。（IMDb 圖片）

可是仍然有很多一線的荷里活影星未能獲此頂級片酬，當中湯告魯斯主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）及奇洛李維斯參演的《The Matrix 4》，前者的片酬僅得1,300萬美元；而後者的片酬約1,200萬美元至1,400萬美元。

湯告魯斯主演《壯志凌雲：獨行俠》的片酬僅得1,300萬美元。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

當然時移勢易，如今片酬高過2,000萬美元的荷里活影星大有人在，其中丹尼爾基克續演《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）續集就獲得1億美元片酬，而狄維莊遜以5,000萬美元接拍亞馬遜工作室的電影《Red One》。然而，報告中提及一個震人消息，原來羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）接演新版《蝙蝠俠》（The Batman）的片酬僅得300萬美元。

丹尼爾基克1億美元拍《神探白朗：福比利大宅謀殺案》績集。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

其實在2019年時，《Variety》記者Justin Kroll曾指出「羅拔柏迪臣的片酬連Jonah Hill一半都沒有」，皆因當時他向華納索價1,000萬美元，最終兩人未能達成共識，當時已經傳出羅拔柏迪臣的片酬將會少於500萬美元。沒想到，如今他的片酬為300萬美元。

據了解，羅拔柏迪臣的《蝙蝠俠》片酬僅得300萬美元，但有指他還有兩部DC電影。（《蝙蝠俠》劇照）