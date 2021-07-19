【蝙蝠俠】「企鵝人」哥連法路率先劇透　自爆「僅得9分鐘戲份」

由Matt Reeves執導、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》（The Batman），雖然華納兄弟曾公開過一條前導預告及正式預告，然而電影要到明年3月才正式上映。近日在戲中飾演反派「企鵝人」的哥連法路（Colin Farrell）率先分享電影的拍攝細節，並向影迷劇透他的戲份。



羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》將在明年3月上映。（《蝙蝠俠》劇照）

距離《蝙蝠俠》上映還有一段很長的時間，而在戲中飾演「企鵝人」的哥連法路接受外國傳媒《Collider》表示，他在戲中僅有「5至6場戲」，但這卻會為往後的續集留下影響。

DC FanDome雖然在去年帶來了《蝙蝠俠》首條預告，但很多內容仍然保密，而由Paul Dano飾演的謎語人將會是今集蝙蝠俠的主要反派，至於由Zoe Kravitz飾演的貓女，其底細都難以捉摸，未知是正還是邪。

哥連法路曾在預告中閃現。（《蝙蝠俠》劇照）

哥連法路笑稱：「我只有5或6場戲，這讓我非常期待觀看這部電影，因為這不會被我的演出所破壞。」他續指出：「真的，這對我來說是免費贈品。我對我在的這他X的9分鐘感到不舒服，但我會迫不及待觀看餘下的時間，因為我很想知道Matt Reeves如何呈現這個世界。」點擊下圖重溫《蝙蝠俠》前導預告！