薩克薛達親揭《超人：鋼鐵英雄》　原設定在路蘭蝙蝠俠三部曲時空

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-27 22:00

近日忙於宣傳Netflix電影《不死喪軍》（Army of the Dead）的導演薩克薛達（Zack Snyder）再爆出驚人的內幕消息，原來他當初籌備《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）時，曾計劃把這部作品與基斯杜化路蘭的蝙蝠俠三部曲（The Dark Knight Trilogy）連結，而且還跟路蘭商討其可能性。

薩克薛達宣傳新戲《不死喪軍》，但焦點又落到他的DC電影宇宙。（IMDb 圖片）

《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》及《薩克薛達之正義聯盟》導演薩克薛達，早前登上Podcast節目《Happy Sad Confused》，談到曾計劃把《超人：鋼鐵英雄》的故事設定在蝙蝠俠三部曲的宇宙：「這件事並非完全沒有可能發生，我們（薩克薛達及基斯杜化路蘭）確實有商量過。」

《超人：鋼鐵英雄》的設定差點就與連結上路蘭的蝙蝠俠三部曲。（IMDb 圖片）

然而薩克薛達透露，這計畫最終沒有實行，好大機會是因為《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）的結尾。當時飾演「羅賓」John Blake的約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）拿到Bruce Wayne的包裹，他靠袋內的指定座標地點走進蝙蝠洞，讓他從蝙蝠俠手中繼承其英雄使命。可是薩克薛達考慮到觀眾更期待看到Bruce Wayne與超人同場，而非John Blake，於是計畫就此作罷：「這或許是我們最終沒有實行的原因。這原本會是約瑟哥頓利維的蝙蝠俠，而非基斯頓比爾的蝙蝠俠。」

薩克薛達考慮到大家想見到的蝙蝠俠是Bruce Wayne，而非John Blake，所以索性開啟全新DC電影宇宙。（《蝙蝠俠—夜神起義》劇照）

然而有指基斯杜化路蘭不希望其他作品介入他的蝙蝠俠三部曲宇宙，而薩克薛達也不介質遭到路蘭拒絕：「我不會怪他，我喜歡他的作品不被其他作品所污染。」其實基斯杜化路蘭在薩克薛達執導的《超人：鋼鐵英雄》中擔任監製兼其中一位編劇，而另一位編劇是David S. Goyer。