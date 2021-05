薩克薛達親揭《超人：鋼鐵英雄》　原設定在路蘭蝙蝠俠三部曲時空

近日忙於宣傳Netflix電影《不死喪軍》(Army of the Dead)的導演薩克薛達(Zack Snyder)再爆出驚人的內幕消息,原來他當初籌備《超人:鋼鐵英雄》(Man of Steel)時,曾計劃把這部作品與基斯杜化路蘭的蝙蝠俠三部曲(The Dark Knight Trilogy)連結,而且還跟路蘭商討其可能性。