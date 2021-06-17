DC要求限制級動畫刪口交橋段　前任「蝙蝠俠」Val Kilmer幽默回應

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-17 22:00

相信香港觀眾對於2019年開播的DC動畫《Harley Quinn》沒有深刻印象，然而早前動畫的執行監製兼編劇的Justin Halpern及Patrick Schumacker接受外媒《Variety》訪問時爆料，指DC曾要求他們刪除第三季動畫中，蝙蝠俠替貓女口交的橋段。報道出街後，在網上引起激烈討論，連曾在《新蝙蝠俠─不敗之謎》（Batman Forever）中飾演「蝙蝠俠」的Val Kilmer都開聲回應。

DC限制級動畫《Harley Quinn》在2019年啟播，動畫在美國、英國及意大利等國家上映時獲得極高評價，在IMDb的評分高達8.5分。（《Harley Quinn》劇照）

據《Variety》報道，Justin Halpern雖然讚揚DC非常支持他們及動畫《Harley Quinn》的製作，並給予他們有極大發揮的創意空間。可是他也指出，DC對於某些底線難以突破：「其中一個完美的例子是在《Harley Quinn》第三季，我們原本安排蝙蝠俠替貓女口交的橋段。」

「口交風波」引熱網民熱議，有網民趁機嘲笑DC，皆因當時他們竟容許《蝙蝠俠：致命玩笑》出現大尺度情節。（《蝙蝠俠：致命玩笑》劇照）

可是Justin Halpern指出，最終DC以「英雄不會這樣做」的理由拒絕他們，並要求劇組刪走有關橋段：「DC跟我們說『你們不能這樣做，因為英雄不會這樣做』，而我們則回應『你們是說英雄是自私？』，但他們認為如果蝙蝠俠這樣做，會影響玩具銷量。」

DC動畫《Harley Quinn》是一部限制級動畫，難怪有網民笑DC竟然不能接受成人尺度的口交畫面。（《Harley Quinn》劇照）

然而為何Justin Halpern及Patrick Schumacker兩人會引起網民熱議呢？原因是DC動畫《Harley Quinn》是一部限制級動畫，但DC卻不容許限制級橋段出現。除此之外，甚至有網民嘲笑DC，指他們容許蝙蝠俠在2016年上映的動畫電影《蝙蝠俠：致命玩笑》中與蝙蝠女發生性關係，卻不能接受限制級動畫《Harley Quinn》出現成人尺度的口交畫面。

《Harley Quinn》的「口交風波」在網上引起極大回響。（《Harley Quinn》劇照）

這熱話連卸任蝙蝠俠多年的Val Kilmer都開聲回應，適逢昨日（6月16日）是《新蝙蝠俠─不敗之謎》上映26周年，網民再要求DC公開導演Joel Schumacher的完整版本。曾短暫飾演蝙蝠俠的Val Kilmer除了撰文紀念外，還貼圖幽默回應「口交」風波，當時見到由妮歌潔曼（Nicole Kidman）飾演的Chase Meridian博士向蝙蝠俠調情，並說：「We could give it a try. I’ll bring the wine…」，讓網民覺得Val Kilmer是「口交派」的支持者。