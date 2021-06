DC要求限制級動畫刪口交橋段　前任「蝙蝠俠」Val Kilmer幽默回應

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-06-17 22:00

相信香港觀眾對於2019年開播的DC動畫《Harley Quinn》沒有深刻印象,然而早前動畫的執行監製兼編劇的Justin Halpern及Patrick Schumacker接受外媒《Variety》訪問時爆料,指DC曾要求他們刪除第三季動畫中,蝙蝠俠替貓女口交的橋段。報道出街後,在網上引起激烈討論,連曾在《新蝙蝠俠─不敗之謎》(Batman Forever)中飾演「蝙蝠俠」的Val Kilmer都開聲回應。

據《Variety》報道,Justin Halpern雖然讚揚DC非常支持他們及動畫《Harley Quinn》的製作,並給予他們有極大發揮的創意空間。可是他也指出,DC對於某些底線難以突破:「其中一個完美的例子是在《Harley Quinn》第三季,我們原本安排蝙蝠俠替貓女口交的橋段。」

可是Justin Halpern指出,最終DC以「英雄不會這樣做」的理由拒絕他們,並要求劇組刪走有關橋段:「DC跟我們說『你們不能這樣做,因為英雄不會這樣做』,而我們則回應『你們是說英雄是自私?』,但他們認為如果蝙蝠俠這樣做,會影響玩具銷量。」

然而為何Justin Halpern及Patrick Schumacker兩人會引起網民熱議呢?原因是DC動畫《Harley Quinn》是一部限制級動畫,但DC卻不容許限制級橋段出現。除此之外,甚至有網民嘲笑DC,指他們容許蝙蝠俠在2016年上映的動畫電影《蝙蝠俠:致命玩笑》中與蝙蝠女發生性關係,卻不能接受限制級動畫《Harley Quinn》出現成人尺度的口交畫面。

這熱話連卸任蝙蝠俠多年的Val Kilmer都開聲回應,適逢昨日(6月16日)是《新蝙蝠俠─不敗之謎》上映26周年,網民再要求DC公開導演Joel Schumacher的完整版本。曾短暫飾演蝙蝠俠的Val Kilmer除了撰文紀念外,還貼圖幽默回應「口交」風波,當時見到由妮歌潔曼(Nicole Kidman)飾演的Chase Meridian博士向蝙蝠俠調情,並說:「We could give it a try. I’ll bring the wine…」,讓網民覺得Val Kilmer是「口交派」的支持者。