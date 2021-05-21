【蝙蝠俠】電影新宣傳照流出　謎語人造型靈感取材自美國連環殺手

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-21 10:30

由Matt Reeves執導；羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、素兒卡維斯（Zoë Kravitz）及保羅丹奴（Paul Dano）等人主演的《蝙蝠俠》（The Batman），華納兄弟自去年8月底在DC粉絲圓頂（DC FanDome）活動上公布首條前導預告後，就一直沒有新消息流出。然而近日在網上流出多張電影宣傳照，蝙蝠俠及謎語人都包括在內。

羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》要等到明年3月才上映。（《蝙蝠俠》劇照）

由羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》原定今年6月底在美國上映，可惜電影的拍攝進度受到新冠肺炎疫情影響，連主角羅拔柏迪臣都曾經確診患上新冠肺炎疫，最終電影延遲至明年3月初上映。

《蝙蝠俠》講述Bruce Wayne化身蝙蝠俠打擊罪案的第二年，當他與連環殺手謎語人交鋒時，還發現葛咸城貪腐問題非常嚴重，而這一切竟與他離世的父母有莫大關係。由於Bruce Wayne剛成為蝙蝠俠不久，因此他尚未成長為經驗豐富的超級英雄。

當時首批流出的蝙蝠俠造型照。（《蝙蝠俠》劇照）

從全新的電影宣傳照可以看到，更多關於電影的細節，當中包括全新的蝙蝠車及更仔細的蝙蝠俠造型。前者車頭裝有大燈及疑似是用在加速上的火焰；後者則呈現更高清的蝙蝠俠造型。

除此之外，還有其他電影宣傳照流出，其中包括由哥連法路（Colin Farrell）飾演的企鵝人、保羅丹奴飾演的謎語人及素兒卡維斯的貓女等，當中見到謎語人造型的靈感原來來自黃道十二宮殺手。點擊下圖重溫《蝙蝠俠》前導預告解說！！！