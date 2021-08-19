Marvel阿王撞樣《永恆族》馬東石　粉絲以為大叔現身《尚氣》首映

Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》日前在美國洛杉磯舉行首映，飾演王的黃凱旋（Benedict Wong）都有出席活動，不過有影迷就將他認錯在《永恆族》（Eternals）飾演Gilgamesh的韓國演員馬東石，非常搞笑。



有粉絲將黃凱旋（Benedict Wong）認錯成馬東石。（網上擷圖）

復仇者聯盟粉絲專頁「The Avengers-復仇者聯盟（香港粉絲團）」日前開post，講到有位粉絲認錯阿王做馬東石，留言「有馬東石，Btw你點影的？係現場？」不過版主就回覆「馬東石？睇清楚。啊（阿）Wong嚟㗎喎！」及後再開po笑言「因為即使你唔識韓文，事隔一天馬東石都已經聽到你嘅聲音，官方都即刻就事件回應，你睇吓係邊個！係真．馬東石啊，出現了。」

黃凱旋（Benedict Wong）日前出席《尚氣》首映禮。（Getty Images）

因為《永恆族》全員登上最新一期《Entertainment Weekly》的雜誌封面，10位成員齊齊現身，電影預計於今年11月18日上映。

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翻看日前黃凱旋（Benedict Wong）出席《尚氣》活動的造型的確跟馬東石有點相似，髮型、留鬚、姿勢、戴埋黑超都好似。

有粉絲留言「大嗰張我都load咗陣，以為係阿王」、「佢地都真係有d似」、「其實我尋日睇果時都有一刻認錯左，放大張相先認到係Wong」等等，有粉絲都希望兩人會有碰面一日。

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