陰陽路24周年｜盂蘭節煲鬼片　古天樂頭七集成御用死人演花式死法

農曆七月十四日為盂蘭節，鬼門關大開，香港人都會燒街衣，有人則不怕鬼節反而大膽睇鬼片。小本製作港產片《陰陽路》系列首集上映24周年，當年票房大收近600萬，及後一路拍足19集才正式完結。



頭七集《陰陽路》都由古天樂主演。（劇照）

當中首集分拆為4個故事，首個故事「抄墓碑」就由古天樂擔任男主角Ken，他跟兩位朋友波仔及大B（丁子峻、朱永棠 飾）在荒島上度假，夜晚在海邊偶遇三位露營少女蔡少芬、麥家琪和白嘉倩，6人一起大講鬼故，自認大膽的Ken提議到附近墳場抄墓碑上死人的資料，在抄墓碑時發現其中一名剛認識女子的墓碑。其實一切都只是大B和波仔整蠱阿Ken，但阿Ken卻因此而離奇失蹤，到了第2日5人終於尋回阿Ken，卻發現眼前的阿Ken十分古怪。

《陰陽路》從第二集起，每集都會搭配一首舊歌，這幕已逝世的三位DJ（雷宇揚、古天樂及丁子峻）重返播音室，就是為了播送《我在你左右》。（網上圖片）

其實及後6集《陰陽路》都有古天樂，不過集集都要死一次，而且死的方式更是層出不窮，有被鬼索命、有自焚、更有些沒解釋到如何死，幾乎每集都要死，的確犧牲不少，成為《陰陽路》「御用死人」。

古天樂死得最激一次，同隻惡得攬住一齊自焚！（劇照）

古天樂「死」咁多次，相信在《陰陽路5：一見發財》中死得最激烈。戲中講到他務求贏錢還債，跟惡鬼定下協議「一人分一半」，誰知惡鬼連他的妻子及兒子都要瓜分，令古天樂後悔莫及，最終要以自焚方式攬住同惡鬼同歸於盡，才能令屋企重獲新生，是個悲慘的結尾。

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