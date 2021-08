尚氣｜梁朝偉跟導演傾成個鐘先肯拍　「腦海翻看劇本超過500次」

Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》由劉思慕(Simu Liu)、梁朝偉、陳法拉、Awkwafina、張夢兒等人主演,香港影迷見到影帝梁朝偉加盟Marvel大片當然相當興奮,近日他接受外媒訪問時都有提及商談和拍攝的過程。



Marvel Studios在公布梁朝偉飾演文武(前名:滿大人)時惹來中國網民極力批評。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

梁朝偉演出《尚氣》 望對亞洲作出貢獻

梁朝偉接受外媒訪問時表示,近年都有收到來自世界各地的片約,但就因為劇本及角色缺乏共鳴而未有接拍,繼《傷城》後再演反派,是因為想擺脫過往風流浪子般的角色,今次拍Marvel電影就似是「天意」,文武(前名:滿大人)是個難以拒絕往的契機,演出Marvel首部亞裔超級英雄片,更能讓大家增強對亞洲電影的認識。

梁朝偉更提及跟Marvel的洽商過程中,導演Destin Daniel Cretton講到文武一角十分有層次,很希望他能加盟《尚氣》,所以在雙方進行了一小時的視像會議後,梁朝偉最終答應導演,不單是信任他,而更多的是希望能藉今次機會對亞洲作出貢獻。

導演Destin Daniel Cretton跟梁朝偉視象足足一小時才成功說服他加盟。(Twitter圖片)

梁朝偉在腦海翻睇劇本超過500次

事實上梁朝偉在《尚氣》開拍前一個月才收到劇本,Marvel更希望他能創造出一個全新的文武,特別之處在於梁朝偉未有以反派角度看待文武,反而從他的心理上去研究及加以理解,「究竟是甚麼原因會令他變成反社會、自戀狂以及偏執的性格?」梁朝偉承認在開拍前至少一個月,每天24小時都會專注在揣摩角色當中,會在腦海裡翻看劇本或角色超過500次,從而為整個角色提供詳細的背景,加以融入角色,好讓自己成為「文武」。

似乎梁朝偉的打戲都要借用替身。(電影劇照)

梁朝偉有十環唔使演打戲?

戲中看似不乏梁朝偉跟劉思慕的打鬥場面,不過似乎梁朝偉今次不用自己親身上陣,因為他在訪問中講到導演因為他有十環的關係,所以他不用打。他補充:「如果我早點知道會事先接受訓練,來應對角色上體能的要求。飾演文武絕對個大挑戰,這能使我有更好的發揮,也可增強信心及真正融入角色,一定會盡力而為。」