王晶爆古天樂為家人去年只拍一日戲　「對父母來說他是大孝子」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-08 16:15

由王晶、許悅銘執導，古天樂、吳鎮宇、林家棟、梁家輝、鄭則士主演的《金錢帝國：追虎擒龍》現已上映，日前王晶在微博上爆料，原來去年古天樂一整年都沒有拍過戲，只是為了《金錢帝國：追虎擒龍》補拍一天戲而已，背後原因跟父母有關。

王晶早前爆料古天樂去年冇拍過戲。（資料圖片）

王晶在微博上寫下︰「很多人都知道古天樂是勞模（勞動模範，即積極工作的人），每年帶來不少好的作品，但是去年一年，除了給《追虎擒龍》補了一天的戲，他竟然一整年都沒有拍戲！為什麼呢？原來他一整年都在貼身照顧父母。他不是不想回內地拍片，而是因為擔心父母年長，萬一有什麼問題自己還在隔離，不能馬上回到雙親身畔。所以對父母來說他是大孝子，對電影來說他也是最盡心盡力的電影人。」

王晶讚古天樂是位最盡心盡力的電影人。（網上擷圖）

王晶言談之間提及古天樂是位大孝子，不回內地拍片只是怕家人年事已高，一來一回又要隔離十數天的話，恐怕會耽誤時間。不過看到近年古天樂的作品，都會知道他非常有心拍好電影給觀眾看，增加產量。而且作為演藝人協會會長的古天樂，都曾被余安安大讚，他去到世界哪一處，只要跟他說協會或工作上的事情，他都會立即回覆，的確是為了演藝界出心出力。

去年因為疫情令到電影業暫時停工一陣子，而古天樂可趁該段時間好好陪伴家人，也算是難得之事。

古天樂最近還在擔任執行監製的動畫《一家人大戰機械人》，公開一家三口合照。（影片擷圖）

影迷得知古天樂咁孝順都紛紛留言大讚。（網上擷圖）

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