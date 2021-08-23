回憶潛行專訪│導演感激王家衛寶貴意見　揚言將吳彥祖變極壞反派

《回憶潛行》是由HBO劇集《西部世界》（Westworld）導演Lisa Joy執導，她更聯同Jonathan Nolan夫妻檔監製，而Jonathan Nolan就是《TENET天能》（Tenet）導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的弟弟。早前導演接受《香港01》訪問時，除了透露了電影的創作靈感來源外，還表示她刻意將吳彥祖的角色變得性感。



《回憶潛行》由曉治積曼、吳彥祖、Rebecca Ferguson及Thandiwe Newton等主演（《回憶潛行》劇照）

由曉治積曼（Hugh Jackman）、吳彥祖、Rebecca Ferguson及Thandiwe Newton等主演的《回憶潛行》，故事講述退伍軍人Nick與好友Watts，一直透過一部可以重溫過去記憶的機器，從而幫助客人尋找回憶。而這故事靈感來源，原來跟她誕下女兒有關。導演表示當她的女兒出生後，即使照顧她時會讓她感到疲累，但可以重溫與女兒相處的時刻，一切都值得：「小孩出生後會有一種好獨特的氣味，但這氣味會隨他成長而消失，如果我有幸變成老婆婆，我認為這時光是最美好的。」於是她創造出可以重溫回憶的機器。

吳彥祖在戲中飾演「聖九」，他能說一口美國南方口音的英文對白，又能說出中文對白。（影片擷圖）

除此之外，她又特別提到由吳彥祖飾演的聖九（Saint Joe），她表示由於她的母親是台灣人，故她跟與吳彥祖一樣，都有一半華人血統。而她在訪問開始時，更笑言現在她小孩的中文能力比她還高：「他們可以說一些我聽不懂的中文。」所以她也在戲中融入亞洲文化，如夜市的場景：「我小時候會跟母親到夜市，我總會嘗試去撈金魚及贏取公仔。」

導演希望將吳彥祖變成極壞反派。（《回憶潛行》擷圖）

而吳彥祖在戲中飾演的聖九，其中部份中文對白就是由他所提供：「他告訴我咒罵人的中文對白。」而她還提到她其實是刻意將吳彥祖塑造成性感反派：「我想要他看起來非常性感，我在拍攝前跟王家衛商討過，亞洲人從來都與性感沒有關連，他們（荷里活）認為這不可能。」然而導演跟吳彥祖表示：「我要你看起來性感及強壯，因為你是可以跟曉治積曼爭女的。所以我要求他打開襯衫，還把褲頭盡量拉低，可以見到更多肌肉。」導演笑言吳彥祖的角色一向都「好乘」，所以今次要讓他變壞。

導演將吳彥祖變成性感反派，從而改變荷里活對亞洲人的刻板印象。（《回憶潛行》劇照）

最後，導演再次提到王家衛，她表示從來都沒有人知道他是王家衛的超級粉絲，還慶幸在拍攝前能與他商討：「我喜歡《花樣年華》，相信沒有人不喜歡，我跟他傾談過，我非常重視他的意見。」她還表示希望將來與他有作品的機會：「他不僅提供了與電影有關的意見，還有與電影無關的意見，而他的意見是非常正面及充滿支持的。」