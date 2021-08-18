《回憶潛行》吳彥祖酒紅西裝現身首映　 臉部終長肉依然帥氣十足

由導演麗莎采兒（Lisa Joy）執導；曉治積曼（Hugh Jackman）、丹迪紐頓（Thandiwe Newton）、吳彥祖、Mojean Aria、Angela Sarafyan等人主演的《回憶潛行》（Reminiscence），今早（18/8）在洛杉磯的 TCL Chinese Theatre 舉行首映禮，一眾演員都有現身紅地氈。



吳彥祖現身《回憶潛行》首映禮。（Getty Images）

《回憶潛行》由大熱神劇《西部世界》（Westworld）聯合創作班底炮製，該劇講述在不久將來的美國邁阿密，因全球暖化幾乎被海洋淹沒，住在迷失之城的私家偵探Nick（曉治積曼）擁有讀心能力，能夠潛行客人心靈世界，協助找回失落記憶。神秘女客人Mae（莉碧嘉費格遜）出現，徹底顛覆他人生，更令他產生著一種不能自拔的執念。Nick鍥而不捨追查Mae失蹤真相，與此同時更捲入了不為人知可怕陰謀！眷戀過去，真的可以改變命運和將來？

吳彥祖好靚仔！（Getty Images）