【糖魔怪客】34年前驚人謀殺案　疑犯由鏡櫃闖入住宅連開4槍殺人

由《Marvel隊長2》（The Marvels）美國黑人女導演Nia DaCosta執導的《糖魔怪客》（Candyman），電影講述芝加哥貧民區內一直流傳著糖魔（Candyman）的猛鬼傳說，只要大家對著鏡子呼喚他的名字5次，就能召喚其真身。雖然猛鬼殺人狂糖魔僅屬虛構，但電影所提及的卡尼格林區，就真的曾發生過駭人聽聞的殘殺案。



全新版本《糖魔怪客》由《水行俠》男星Yahya Abdul-Mateen II主演。（《糖魔怪客》劇照）

由《水行俠》男星Yahya Abdul-Mateen II是一位視覺藝術家安東尼（Anthony McCoy），他因事業停滯不前而與其藝術畫廊主管女友碧安娜（Brianna Cartwright）而搬到卡尼格林尋找創作靈感。他因此遇到威廉，並認識了糖魔的傳說。他對糖魔的好奇，慢慢因為自己的作品成為熱話而變得沉迷，而他的作品也讓糖魔重出江湖，到處大開殺戒，最終連他也惹禍上身。

《水行俠》男星Yahya Abdul-Mateen II在戲中飾演視覺藝術家安東尼。（《糖魔怪客》劇照）

其實卡尼格林區的住房工程項目可以追溯到1940年代，歷時近20年。然而在2011年，住房工程項目的最後一座建築被拆除，但最初興建的兩層排屋至今仍然存在。首部《Candyman》電影在1992年上映，故事就同樣發生在卡尼格林區。然而在《Candyman》上映大約10年前，單在1981年的首3個月，這個社區就有11人被謀殺及有37人中槍。

安東尼因為事業停滯不前而搬到卡尼格林尋找創作靈感，更因此認識了糖魔的傳說。（《糖魔怪客》劇照）

而在1987年，一位住在卡尼街（Cabrini Street）ABLA Homes的52歲婦人Ruthie Mae McCoy報警，聲稱有人試圖從她的浴室鏡櫃闖進其住宅，最終警員到場後發現這名婦人死於槍傷，而新版《糖魔怪客》也有參考這橋段，觀眾會看到一位住在卡尼格林區的Ruthie Jean被入侵者殺死，而入侵者就是透過她浴室的鏡櫃闖入她的住宅。

1992年上映的《Candyman》及正在上映的《糖魔怪客》都有重提此事。（《Candyman》劇照）

然而接線生當時無法理解怎麼會有人能從「鏡子闖入屋內」。直到她的鄰居報警，表示聽到槍聲後，警方終於到達現場，更發現她身中4槍、已經死於屋內。原來這裡當初因為倉促施工，出現許多疏漏，而所謂的鏡櫃只是掛在牆上並覆蓋住牆上的洞口。