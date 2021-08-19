【自殺特攻】「圓點人」本尊同患隱疾　童年時遭欺凌曾想過自殺

由《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn執導；瑪歌羅比（Margot Robbie）、艾迪斯艾巴（Idris Elba）及莊先拿（John Cena）等主演的《自殺特攻》（The Suicide Squad）獲得不少好評，當中部份角色受到許多粉絲的愛戴，其中包括圓點人（Polka-Dot Man）。然而原來飾演圓點人，現年44歲的美國男演員David Dastmalchian，現實與圓點人一樣，從小受到惡疾煎熬，他因此甚至想過了結自己的生命。



David Dastmalchian在戲中飾演圓點人（Polka-Dot Man）。（《自殺特攻》劇照）

今集《自殺特攻》新增了許多角色，其中包括由David Dastmalchian飾演的圓點人。這角色在1962年2月推出的DC漫畫《Detective Comics》第300期首次登場，是蝙蝠俠其中一位反派。他身上的圓點都有一個異次元空間，讓他擺放他的致命武器。然而他並不聰明，所以即使他擁有強勁武器，但都不是蝙蝠俠的對手，甚至竟是一位充滿喜感的反派角色。難怪導演James Gunn曾表示圓點人是「有史以來最愚蠢的DC角色」及稱他是戲中的悲劇人物。

在加入DC電影前，其實David Dastmalchian曾在《蟻俠》中飾演Kurt。（《自殺特攻》劇照）

雖然圓點人被導演稱為有史以來最愚蠢的DC角色，然而他的出現卻成功俘虜了許多影迷的芳心，導演對角色的設定可謂居功至偉，然而也不可以忽略演員David Dastmalchian的演出。其實很多人都未必知道，原來演員本身與戲中圓點人一樣，自小受到惡疾煎熬下，甚至因此而非常自卑，更想過了結自己的生命。

David Dastmalchian的角色充滿喜感。（《自殺特攻》劇照）

David Dastmalchian曾向Podcast節目《I'm So Obsessed》稱：「James Gunn為電影選角時根本不知道我患病，其實我患有一種名為白斑症的皮膚病，這是一種自體免疫性疾病，它會侵蝕我皮膚的色素，所以我也有波爾卡圓點。」他續指出，當他在小時候去游泳時，會因身上的波爾卡圓點而遭其他人欺負：「他們會稱我為波爾卡圓點、斑點或斑點狗。飾演Abner Krill這角色雖然有點受辱，但可以演這角色對我來說也是一種強大的宣洩。」

+ 5

另外，David Dastmalchian在接受《The Hollywood Reporter》訪問時，坦言當初收到劇本時已經非常震驚：「這角色就是我。」他還公開了當時James Gunn的邀請訊息，內容大概是「我希望你成為《自殺特攻》的成員」，而他在閱讀劇本時，發現這角色與他自身的經歷非常，所以他錄製了一段訊息送給導演：「我很榮幸可以演這角色，圓點人就是我，我知你不知道我小時候有皮膚病，而這病如何困擾我。我覺得自己有問題，甚而想自殺。在18年前，我差點就結束了自己的生命。如今我熱愛我的生活，我感到幸福，因為我有老婆、孩子、朋友及你。我是超級英雄，謝謝你。」