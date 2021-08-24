糖魔怪客｜猛鬼殺人魔加倍升呢　直擊美國白人長期對黑人種族暴力

由《水行俠》、《我們．異》耶也亞度馬甸II（Yahya Abdul-Mateen II）、《愛在無聲的街角》緹安娜柏麗絲（Teyonah Parris）、《權力劍神》尼森史釗活謝洛（Nathan Stewart-Jarrett）等人主演的驚慄片《糖魔怪客》（CANDYMAN）以 1992年同名恐怖cult片王和短篇小說【The Forbidden】為藍本，都市傳說猛鬼殺人魔Candyman將於今年暑假重出江湖！



從很久以前起，芝加哥貧民區內一直流傳著Candyman鬼故事 —— 大家只要對著鏡子呼喚 5 次他的名字，就能召喚真身，駛出尖鈎手絕技殺人！（電影劇照）

故事講到只要對鏡講5次「Candyman」，糖魔就會現身，用尖鈎手劃開你條頸。而製作團隊創作故事時更將糖魔升呢，重出江湖的糖魔不只是前作詭異的Daniel Robitaille，而是比他更兇狠的危險人物。

監製伊恩谷巴解釋：「不只一個黑人是種族暴力的受害者。卡尼格林區，以致整個美國對黑人的殘酷暴力永不休止。電影裡的糖魔象徵著無數死於白人的種族暴力的黑人，他們的痛苦和怨恨。就如戲中角色威廉的對白，糖魔並非一個『他』。」這個設定令《糖魔怪客》不再是一個殺人魔的故事，而是由古至今數百萬人的故事。監製佐敦比爾表示：「糖魔是個不死身，他不可能是個個體，而是個概念，一個黑人被害的故事。他是個惡魔，所以不受時間約束。我們延續了前作的故事，但這個被人遺忘的惡魔以更殺無赦的姿態回歸。」

監製佐敦比爾形容糖魔是匯聚所有都市傳說的化身，說：「他集合了所有都市傳說的要素：血腥瑪麗的鏡子、尖銳的鐵鈎，藏在糖裡的刀片，一切你聽過又不知真假的傳說。（電影海報）

比爾和谷巴在編寫劇本時，已決定了挑戰社會禁忌，直擊美國長久以來白人對黑人的種族暴力，還有貧民區士紳化的問題，與及傳說可以帶來的破壞力。

《糖魔怪客》製作團隊一開始已經決定到前作的取景地 – 芝加哥的卡尼格林區拍攝。可惜的是，大部分房屋已於1995年至2011年間拆卸，幸好製作團隊找到該區最後幾幢還未拆卸的排屋。在卡尼格林拍攝幫助營造了電影的氣氛和歷史感，令故事的時間性更逼真。

Candyman將會加倍升呢。（電影劇照）

當年的卡尼格林區是罪案率高的貧民區，但現在已被重新規劃成中產區。監製溫羅斯菲德表示：「《糖魔怪客》的卡尼格林已改頭換面，但我們想強調曾經的傷痛不會就此抹去。曾經被欺壓的社群不會因為重建而得到平反。《糖魔怪客》強調堅守真相，在一片新景象下埋藏著未解決的問題。」