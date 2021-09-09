《媽媽的神奇小子》票房破2200萬　吳君如︰享受觀眾對呢部戲嘅愛

熱血動人港產片《媽媽的神奇小子》改編自前殘奧金牌得主蘇樺偉的真人真事，由吳君如監製及主演，尹志文編劇及執導，電影由8月12日上映至今，票房已破2200萬，劇組演員跑勻全港九新界謝票，身體力行感謝觀眾入場支持。



身兼監製兼演員的吳君如表示拍攝2個多月，令到自己都非常投入在蘇媽的角色中。（影片擷圖）

吳君如今午（9/9）在個人Instagram上分開一條謝票特輯，更寫下「第五周 Set Go，好似越來越多人去睇《媽媽的神奇小子》，都係要多謝團隊嘅落力，跑勻全港謝票，特登走去同觀眾交流。唔好比佢停，繼續突擊謝票，surprise你哋，票房衝破2200萬，一直向前衝！」

劇組除了在全港戲院謝票外，吳君如更有出席不同節目做訪問。（網上擷圖）

後來，君如再更新自己IG，再一次抒發對於謝票的想法，好感激大家的支持才可以有機會繼續去跑繼續去謝票。

「對以前嘅吳君如嚟講，跑咁多間戲院謝票，係一個黐線嘅行為。

今次上映前一個月，我哋去咗好多優先場。跟住到上映後，差唔多日日都入戲院，喺戲院跑嘅過程畀咗我一個好神奇嘅感覺。我從來未試過同觀眾咁接近。

好多朋友問我點解要咁樣跑法？我嘅答案係，部戲觀眾鍾意，有人睇，你先有得跑啫。我愈跑愈覺得好難得有部戲，畀到機會我哋跑，又值得我哋咁跑。謝票對我嚟講唔係一份工作，唔係宣傳，而係我真係享受緊觀眾對呢部戲嘅愛，亦都同觀眾互相交流。觀眾見到我快樂，我見到觀眾仲快樂。

好多後生仔叫我蘇媽，但係佢哋其實可能唔知我係邊個，我好開心可以喺戲院入面重新介紹我自己。我係演員吳君如。

今日第五周，我希望呢部戲個終點遠啲，等我可以繼續跑落去，一路謝票謝落去，永遠記住呢條神奇之路。」

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