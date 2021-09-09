永恆族｜男主角理察麥登全程做空中飛人　狂吊威也呻辛苦：被榨乾

Marvel英雄片在全球電影市場上依舊銳不可擋，票房罕有匹敵，能夠擔任要角對於演員的行情大都有巨大助益，常讓很多人搶破頭。然而《永恆族》（Eternals）男主角理察麥登（Richard Madden）卻坦言，他所扮演的角色有不少神奇能力，常常要飛起來，因此吊威也吊到覺得自己被榨乾。



《永恆族》是Marvel即將推出的最新大片，是除了《復仇者聯盟》（The Avengers）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）外全新的英雄組合，理察麥登表示從小就是漫畫迷，看了不少Marvel的作品，有機會扮演Marvel英雄當然非常興奮。

相關圖輯：永恆族｜預告3大隱藏彩蛋向美國隊長致敬 疑似反派一閃即逝（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

只是《永恆族》裡的成員大都活了上千年，看盡一切的人世變化，對於世界毀滅等深沉、嚴肅的議題有所探討，因而難免會較沉重，理察麥登希望Marvel一貫的幽默元素能被他們表現得很好，不要讓觀眾覺得太灰暗。

相關圖輯：永恆族｜安祖蓮娜祖莉、馬東石等登《EW》封面 10圖看清造型細節（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

理察麥登在《永恆族》中會再次碰到合作《權力遊戲》的Kit Harington，兩人在《權力遊戲》劇裡演義兄弟，在《權力遊戲》片變成奇妙的情敵關係，但《權力遊戲》的劇情也是出了名的沉重，理察麥登不得不大嘆：「好想拍喜劇。」

同場加映：尚氣︱陳法拉靚到飛起只贏華姐亞軍 當年冠軍到底係邊個？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

即將迎來疫情寶寶 珍妮佛勞倫斯結婚2年懷孕了

童星梁珈榕難忘廖啟智打真的 痛一星期直呼值得

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】