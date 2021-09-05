【尚氣】兩片尾片段完整分析　留不同伏線構建MCU未來7部影視作品

由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina、張夢兒（Meng'er Zhang）、陳法拉及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）終於上映，外界普遍對給予此作品好評。除了探討文武及十環的歷史外，還向觀眾介紹了Marvel最新超級英雄尚氣的起源故事。除此之外，觀眾最關心的就是電影的片尾片段，而今次在《尚氣》中，合共有兩條片尾片段，而這兩條片段為未來的Marvel電影宇宙（MCU）又埋下甚麼伏筆呢？



注意！！！下文含劇透！！！

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劉思慕在戲中飾演徐尚氣。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

梁朝偉在戲中飾演徐尚氣的父親徐文武。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

《尚氣與十環幫傳奇》合共有兩條片尾片段，其中一條見到尚氣與Katy在酒吧跟朋友聊天時，「王」突然來到，並邀請兩人來到至聖所，三人跟「變形俠醫」Bruce Banner及「Marvel隊長」Carol Danvers會面及交談後，討論十環的力量及起源。他們發現十環不屬於地球科技，而是來自更高等的武器，而且十環非常神秘，這武器還向某神秘生物發出訊號。之後「Marvel隊長」因為有要事，趕緊離開會議，而最後王歡迎兩人來到他們的世界。

究竟文武是如何獲得十環呢？（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

十環帶給文武不老的能力。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

至於第二條剛是關於尚氣的妹妹徐夏靈，她接管了十環幫，成為他們的新首領。在這批十環的士兵當中，有男有女，他們準備展開新行動。點擊下圖即睇兩條片尾片段如果影響7部Marvel電影宇宙影視作品！！！