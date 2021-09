【尚氣】兩片尾片段完整分析　留不同伏線構建MCU未來7部影視作品

由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina、張夢兒(Meng'er Zhang)、陳法拉及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)終於上映,外界普遍對給予此作品好評。除了探討文武及十環的歷史外,還向觀眾介紹了Marvel最新超級英雄尚氣的起源故事。除此之外,觀眾最關心的就是電影的片尾片段,而今次在《尚氣》中,合共有兩條片尾片段,而這兩條片段為未來的Marvel電影宇宙(MCU)又埋下甚麼伏筆呢?



注意!!!下文含劇透!!!

注意!!!下文含劇透!!!

注意!!!下文含劇透!!!

劉思慕在戲中飾演徐尚氣。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

梁朝偉在戲中飾演徐尚氣的父親徐文武。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

《尚氣與十環幫傳奇》合共有兩條片尾片段,其中一條見到尚氣與Katy在酒吧跟朋友聊天時,「王」突然來到,並邀請兩人來到至聖所,三人跟「變形俠醫」Bruce Banner及「Marvel隊長」Carol Danvers會面及交談後,討論十環的力量及起源。他們發現十環不屬於地球科技,而是來自更高等的武器,而且十環非常神秘,這武器還向某神秘生物發出訊號。之後「Marvel隊長」因為有要事,趕緊離開會議,而最後王歡迎兩人來到他們的世界。

究竟文武是如何獲得十環呢?(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

十環帶給文武不老的能力。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

至於第二條剛是關於尚氣的妹妹徐夏靈,她接管了十環幫,成為他們的新首領。在這批十環的士兵當中,有男有女,他們準備展開新行動。點擊下圖即睇兩條片尾片段如果影響7部Marvel電影宇宙影視作品!!!