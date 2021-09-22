沙丘瀚戰｜張震從李安王家衛講到丹尼斯　呻拍亞洲電影辛苦似打仗

張震才剛以懸疑片《緝魂》獲得台北電影獎最佳男主角入圍，而他參與的荷里活科幻大片《沙丘瀚戰》（Dune）亦已上映，引起科幻迷熱烈討論。《沙丘瀚戰》敘述一位年輕神祕英雄Paul Atreides（添麥菲查洛美Timothée Chalamet飾演）的成長歷程，而張震飾演他的家族御醫——Yueh醫生，承擔著幫他適應新家園嚴酷環境的重任。

文：Cathy Hsiao（GQ Taiwan）



和GQ這場訪談中，張震提到：「Yueh醫生是悲劇人物，他感情豐富、戲劇張力大，聰明且有責任感，有帶動觀眾情感的任務，也是我對這角色感興趣的原因。」究竟這角色如何在光明與黑暗之間擺動，恐怕還是要觀眾親自走進戲院才能明白更多，藉由這次機會，張震也提出參與荷里活拍攝的觀察與心得。

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東西拍片文化各有優點

事實上，張震是國際影壇常客，不僅過去曾和楊德昌、李安、王家衛、侯孝賢、吳宇森等導演合作，也曾入圍柏林影展主競賽片，且擔任康城影展主競賽單元評審。然而，提到這次參與《沙丘瀚戰》拍攝，張震也有一些有趣的觀察。他指出，在國外劇組工作，工作環境純粹而安靜，每個崗位的工作人員都可以專心顧及專業，對演員的表演也非常尊重。

「在拍攝亞洲電影時，比較像是動態方式在工作，有點像打游擊戰，常有許多需要臨時變通以達成目的的時候，可以說比較有效率，大家很能融會貫通。」張震笑說，兩種運作方式跟系統不同，一個製片制，一個師徒制，不見得要學他人的拍片方法，找到最適合自己的運作方式，才能有好的成果。

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《沙丘瀚戰》全片眾星雲集，導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）更將外景地拉到匈牙利和約旦，讓一批演員在廣袤沙漠中彼此飆戲。聊到和其他演員互動，張震笑說他們每人都有不同表演方式：添麥菲查洛美對自己要求很高，有點不滿意就想再來一次，專注而緊繃，但表演到位細膩。

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自己則和奧斯卡依撒（Óscar Isaac）對戲最多，他演技純熟狂野，是很棒的演員。「我自己本來就話少，飾演神祕的Yueh醫生剛好可以專注在工作上。不過大家私底下還是會Buddy Buddy約吃飯。」張震笑說。

身為演員的思考

他很清楚，身為演員，不論處在什麼樣的體制與框架下拍片，都要能找到自己的聲音，並發揮出最好的表演。或許因為這樣，張震在這社群媒體活躍的時代顯得低調安靜，他寧願多花時間回歸自我，以專注於表演。他認為對演員來說，「閱讀是很重要的，一方面增加智慧，可以站在不同面向看事情，也可以讓自己沉浸在他者的情緒與文字中，算是CP值很高的心智活動。」

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懂得換位思考，也是演員的職責。他舉例，像是大家對村上春樹的作品就有很多解讀。「我通常會反過來想，若是別人來演我這角色，會怎麼著眼，於是讓我生出不同的詮釋方法。我也會去分析別的演員為何這樣拍，用意是什麼。」

「對一個演員來說，現在這年紀是正好的時間。」張震謙虛說相較於年輕時對劇本的了解與表演上呈現出來的面相相對少些，現在的自己是真正成熟，不管面對怎樣的劇本上門，理解都會更透徹。其實，無論是《牯嶺街少年殺人事件》裡青澀的小四，或《沙丘瀚戰》裡明暗難測的Yueh醫生，影迷們何其有幸能跟張震這樣的演員，一起在近代影壇中成長與演進。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ People】張震接演《沙丘》尤因醫生的原因－感情豐富、戲劇張力大，聰明且有責任感，帶動觀眾情感。】