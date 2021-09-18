呀媽有咗第2個｜姜濤Jer現場偷扮毛舜筠　彭秀慧：佢哋係三角關係

由彭秀慧（KP）執導，毛舜筠、MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）主演，岑珈其和小薯茄麗英有份演出的《呀媽有咗第2個》，今日（18/9）進行開鏡儀式。



姜濤和Jer均表示今次拍攝唔辛苦。（周倪瑩 攝）

劇組現時正忙於拍攝，彭秀慧，毛舜筠、姜濤以及Jer柳應廷均有接受傳媒訪問，有問到開工幾日辛唔辛苦時，姜濤和Jer都即時回應唔辛苦，Jer：「劇組、現場環境都好輕鬆、好有愛，導演同毛姐喺演戲上非常有經驗，佢哋好樂意好nice地教我哋好多嘢，的確學到好多嘢，唔係好緊張同大壓力。」姜濤及後補：「相比以前，呢段時間令我自己好集中去做一件事，對我嚟講唔係以前個種辛苦，而係平靜地去拍好多嘢，反而輕鬆咗。」

毛姐表示同兩位年輕人合作好開心。（周倪瑩 攝）

而問到導演彭秀慧有冇副導一下姜濤時，姜濤即時回應：「有，佢用自己的正能量感染晒我哋，每日都好high！」毛舜筠則大讚姜濤和Jer，她：「呢兩位年青人好聰明，好有心學，所以好掂啊！」彭秀慧更笑言毛姐每日開工都好似如沐春風、精神翼翼，仲話毛姐成個人好似後生青春了！

彭秀慧大讚姜濤和Jer的能量好大，兩位私底下都是個小男孩，唔似舞台上的場子。（周倪瑩 攝）

彭秀慧更講到有個場景關於屋企，姜濤和Jer休息都會在此玩，在床上蓋被、睡覺、更有一些小劇場， Jer聽後補充：「好好玩㗎！我哋會睇返毛姐以前啲 片，都係覺得好好笑，毛姐演技係神級，我同姜濤會扮返啲超經典場口，可能食飯扒飯咁，真係好好玩。（毛舜筠：我哋互相偷拍好多片，慢慢出啦！）」姜濤笑指搞到大家各自都唔敢訓覺。

姜濤、Jer和毛姐互相偷拍了很多片段。（周倪瑩 攝）

講起電影戲名時，彭秀慧都表示諗戲名是件很難事，她解釋：「套戲其實係《呀媽有咗第2個》，是套溫情喜劇，故仔有3個主角，經理人媽媽、仔仔同明星，整套戲是個3角關係。我成日都想澄清，之前有好多報導話係花姐嘅故事，真係唔係，毛姐所演繹嘅經理人角色係另一樣嘢嚟，同埋故事有好多虛構、創作成份，背景、成長都同佢哋自己好唔一樣，但會肯定觀眾會搵到屬於佢哋嘅影子。」

Jer一直希望好好裝備自己。（周倪瑩 攝）

最後講到日前MIRROR紅到去日本，Jer：「其實開心多人欣賞我哋作品，變相自己要鼓勵自己更加努力，因為我哋所做的每一個作品都估唔到可以去到幾遠，（彭秀慧：可唔可以帶埋我哋套戲去日本？）希望可以，今次都要做得好，裝備好自己，去到日本就可以多啲人認識、欣賞呢部戲嘅精髓。」姜濤則表示：「其實冇諗咁多，專注做好餓每一部作品就得，總會有人睇到。」

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