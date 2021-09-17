尚氣｜導演公開多張梁朝偉合照　「每天展現過人的觀察力及謙遜」

Marvel超級英雄片《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）由導演Destin Daniel執導，梁朝偉、陳法拉、劉思慕、張夢兒、Awkwafina、楊紫瓊、元華等人主演，電影將於10月18日上架串流平台Disney+。



梁朝偉在《尚氣》的演出備受讚賞。（劇照）

近日導演Destin在個人IG密密出po，先後感謝兼大讚戲中演員，包括賓京士利（Sir Ben Kingsley）和Awkwafina，而香港影帝梁朝偉正是第3位。他講到：「過人的梁朝偉每天都展現出他的精神、過人的觀察力以及謙遜一面，令我十分驚嘆，能夠跟他一起工作是一段難以形容的經歷，我將永遠珍惜它。」梁朝偉在訪問中提過，全因導演Destin的誠意及對他的信任，才接拍《尚氣》，可見二人惺惺相惜。

導演更發放出一連串跟梁朝偉的照片：