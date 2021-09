尚氣｜導演公開多張梁朝偉合照　「每天展現過人的觀察力及謙遜」

Marvel超級英雄片《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由導演Destin Daniel執導,梁朝偉、陳法拉、劉思慕、張夢兒、Awkwafina、楊紫瓊、元華等人主演,電影將於10月18日上架串流平台Disney+。



梁朝偉在《尚氣》的演出備受讚賞。(劇照)

近日導演Destin在個人IG密密出po,先後感謝兼大讚戲中演員,包括賓京士利(Sir Ben Kingsley)和Awkwafina,而香港影帝梁朝偉正是第3位。他講到:「過人的梁朝偉每天都展現出他的精神、過人的觀察力以及謙遜一面,令我十分驚嘆,能夠跟他一起工作是一段難以形容的經歷,我將永遠珍惜它。」梁朝偉在訪問中提過,全因導演Destin的誠意及對他的信任,才接拍《尚氣》,可見二人惺惺相惜。

導演更發放出一連串跟梁朝偉的照片: