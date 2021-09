尚氣｜「剃刀拳」爆刪減片段講角色起源　仲同梁朝偉有更多對手戲

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》仍在上映中,外媒一致力讚梁朝偉的表現。近日飾演「剃刀拳」的Florian Munteanu在接受訪問時表示,戲中有部分他跟「文武」(梁朝偉 飾)的戲份被刪走。



Florian Munteanu飾演戲份不算少的「剃刀拳」。(電影劇照)

Florian Munteanu講到原本在最後的大戰中會看到更多「剃刀拳」,當時在大羅中,尚氣、村民極存抵抗會吞噬人靈魂的怪物,「剃刀拳」在戰鬥期間裝上了新的武器,他:「我很期待觀眾看到,他用龍劍代替刀刃並用兩把劍來戰鬥是有原因的,但我不想劇透太多。」相信在即將推出的家庭版中,可以見到他所提及的已刪畫面。

主角文武與尚氣的父子情仇,是華語影視作品常見的倫理衝突;家長總是將自身期望套在子女身上,構成無形枷鎖。(電影劇照)

除此之外,原本戲中還有他跟梁朝偉的戲份,事關本來可以看到「剃刀拳」為何會現,包括文武如何給予他新的生活、目標以及家等,會看到更多「剃刀拳」背後的故事,更能認識他。