尚氣｜「剃刀拳」爆刪減片段講角色起源　仲同梁朝偉有更多對手戲

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》仍在上映中，外媒一致力讚梁朝偉的表現。近日飾演「剃刀拳」的Florian Munteanu在接受訪問時表示，戲中有部分他跟「文武」（梁朝偉 飾）的戲份被刪走。
Florian Munteanu講到原本在最後的大戰中會看到更多「剃刀拳」，當時在大羅中，尚氣、村民極存抵抗會吞噬人靈魂的怪物，「剃刀拳」在戰鬥期間裝上了新的武器，他：「我很期待觀眾看到，他用龍劍代替刀刃並用兩把劍來戰鬥是有原因的，但我不想劇透太多。」相信在即將推出的家庭版中，可以見到他所提及的已刪畫面。
除此之外，原本戲中還有他跟梁朝偉的戲份，事關本來可以看到「剃刀拳」為何會現，包括文武如何給予他新的生活、目標以及家等，會看到更多「剃刀拳」背後的故事，更能認識他。
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