《沙丘瀚戰》導演不甘商業片欠藝術　批評Marvel︰多是複製和貼上

華納大片《沙丘瀚戰》（Dune）昨日（16/9）上映，導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve ）對於電影業界都有個人見解，更提及近年廣受世界影迷歡迎的Marvel電影，似乎丹尼斯維爾諾夫跟馬田史高西斯（Martin Scorsese）一樣，不太喜歡這類電影，部分意見更一致。



丹尼斯維爾諾夫跟馬田史高西斯看待Marvel電影的意見一致。（劇照）

早前名導演馬田史高西斯就講到Marvel不是電影而是主題樂園，貶低了電影藝術，令人厭惡。而昨天（16/9）導演丹尼斯維爾諾夫接受外媒訪問時亦講到：「問題在於我們面對太多只是複製和貼上的Marvel電影了，也許這類型的電影將我們變成了喪屍，但至今我們仍可看到高成本、旗艦型、具有價值的電影，我認為還未到悲觀的時刻。」

丹尼斯維爾諾夫指Marvel的電影只是複製貼上。（劇照）

及後丹尼斯維爾諾夫更講到：「想想荷里活的黃金年代，商業電影可擁有不同的藝術表現，甚至帶有政治意義，從沒覺得有一個慷慨的預算來做自己想做的事會是種損失或障礙，誰說擁有大筆預算的電影無法同時擁有藝術性？我腦中就想起了基斯杜化路蘭以及艾方素柯朗等名字。」

對於Marvel電影，丹尼斯維勒納夫就表示：「要是講到Marvel的話，這些電影都是用同一個模具製作，有些導演可以給它加顏色，但他們都是從同一個工廠裡，公式化的形式不會在電影中取走任何東西。」