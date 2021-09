Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)這年來有出不少傳聞及疑惑,尤其是「三代蜘蛛俠同堂」、會出現幾多位反派、毒魔甚麼時候會跟蜘蛛俠碰面等等。



《蜘蛛俠:不戰無歸》實在有太多傳聞了。(截圖)

今早(17/9)導演Lin Oeding上傳了一張跟「毒魔」湯哈迪(Tom Hardy)的合照,網民就發現到湯哈迪戴着《蜘蛛俠:不戰無歸》官方團隊的Cap帽,而且照片亦很快就被Lin Oeding刪除,更加引起網民熱議。照片似乎有力過一切的說話,且印證了蜘蛛俠跟毒魔有機會合作的傳言。

導演Lin Oeding上傳的照片中,湯哈迪頭戴《蜘蛛俠:不戰無歸》官方團隊Cap帽。(網上圖片)

雖然日前《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)導演Andy Serkis就有講過戲中未有毒魔跟蜘蛛俠的畫面,不過這事在末來一定會發生,但我們並不急於此。

事實上有機會是《蜘蛛俠:不戰無歸》團隊以Cap帽作為禮物送給湯哈迪,真相如何仍要等到睇戲才有機會知道呢!

點擊睇更多: