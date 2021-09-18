羅家英難忘拍《金枝玉葉》樹葉遮下體嬲到爆　演周星馳作品終開竅

香港著名粵劇大老倌羅家英出身粵劇世家，1991年轉戰參演電影，最初只是演繹一些平平無奇的配角，直到參與周星馳電影系列演出後才廣為人熟悉。



羅家英指出幸好早在《姊妹情深》中跟袁詠儀合作過，在《金枝玉葉》中得到她的關照。（劇照）

羅家英近日接受訪問講到自己當年拍攝由陳可辛執導的《金枝玉葉》的經歷，當時家英哥只客串一日戲，不過就因為同戲有張國榮、劉嘉玲、袁詠儀、曾志偉等人，覺得即便客串也相當吸引，他憶述當日早上10點已到現場，不過就未有人招呼他，幸好早前在《姊妹情深》中跟袁詠儀合作過，她到場便跟家英哥打招呼，又叫人斟茶遞水給他，家英哥說：「沒有她關照連一啖水都飲不到。」

在《金枝玉葉》中雖說家英哥都有戲服，不過這身戲服卻令他感到相當難堪和屈辱，戲中他飾演曾志偉的同性戀伴侶，僅得一件白色背心和短褲，更要在重要部位黐塊樹葉，其實他為此而感到好嬲，覺得自己為何要淪落到如此地步，加上本身已拍過幾部戲且觀眾頗為受落，但仍然要賣肉，覺得好難堪和委屈，一度想除低戲服走人。不過家英哥都知道「劈炮」是行中大忌，自己做唔出，只能面對痛苦心情，令他畢生難忘。

當時羅家英以用粵劇台步提着兩袋菜出場。（截圖）

後來家英哥演出周星馳的《國產淩淩漆》、《西遊記》系列、《大內密探零零發》、《食神》、《算死草》等電影，都有家英哥獨特的風格，連唱「Only you 能伴我取西經，Only you 能殺妖魔鬼怪」都揮灑自如。他為此表示：「周星馳是個很聰明的人，從不要我們照他的方法去演，反而鼓勵演員要用自己的方式去演戲。」

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