《尋秦記》內地瘋傳定檔11月18上映　天下一澄清︰沒這回事

科幻古裝經典劇集《尋秦記》相隔20年後以電影版回歸，由原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等人回歸主演，早前官方公布預告已經令影迷相當興奮！



有消息指出《尋秦記》將於11月18日上映。（劇照）

今早（18/9）有消息指出電影版《尋秦記》將定檔於2021年11月18日在香港上映，據知電影在2019年4月在貴州都勻秦漢影視城拍攝，並於同年7月7日殺青。

電影講述項少龍（古天樂 飾）及嬴政（林峯 飾）這對師徒的恩怨情仇愈趨白熱化，更會講到有神秘角色Ken現身，從現代去到秦朝挑戰秦王嬴政，而最終嬴政都要向師傅項少龍求助。

項少龍（古天樂 飾）要再返回秦朝。（《尋秦記》預告截圖）

就定檔一事經《香港01》向電影公司天下一求證後，以「沒這回事」作回應，實屬虛傳。至於確實的公映日期仍在安排中，尚未有公布。今次令影迷空歡喜一場，可見大家對《尋秦記》都有情意結，好想快一點看到，不過相信影迷們又要再耐心等待！

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