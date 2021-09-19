【職業特工隊7】英國行山客湖區度假　巧遇湯告魯斯從天而降

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）早前終於完成拍攝，並定檔在明年9月30日美國上映。而在在星期，相信是拍攝最後一個星期，就有英國行山客在英國度假勝地湖區（Lake District）巧遇當時正在拍戲的湯告魯斯，他們更獲得與湯告魯斯合照的機會，真是羨煞旁人。



湯告魯斯拍攝《職業特工隊7》經歷重重難關，近日終於完成拍攝。（IMDb 圖片）

據英國《太陽報》（The Sun）報道，一名男子Andras Katica與女友人Tutyi在英國度假勝地湖區度假時，前者突然聽到上空出現直昇機聲音，眼前出現的人物竟然是一位荷里活超級巨星。據了解，這位超級巨星就是湯告魯斯，他當時正在拍攝《職業特工隊7》的跳傘鏡頭。

據Andras Katica表示，當時他與Tutyi在湖區行山：「我當然沒想過會在行山時遇到湯告魯斯，當我意識到他是誰時，我完全感到震驚。而他真的超級好人，並跟我們合照。他看起來很高興，但明顯地他正在認真拍攝。」最後Andras Katica還表示，當湯告魯斯離開時，附近已經聚集了一小撮人：「湯告魯斯沒有任何緊張，明顯地他很喜歡自己親身上陣做動作戲。」

其實今次都並不是湯告魯斯首次「空降」遇粉絲，在今年上月，由於英國附近機場關閉，湯告魯斯就借用了Alison Webb的花園降落。當時湯告魯斯還與Alison Webb的小孩合照。