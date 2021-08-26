職業特工隊7｜民家爽快借出後花園俾VIP降落　開門驚現湯告魯斯

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）受新冠肺炎疫情影響，自開拍以來多災多難。近日終於發生一件趣事，由於英國附近機場關閉，湯告魯斯需要急借用某家人的花園降落，對方在未知道他身份的情況底下樂意接受。



湯告魯斯趕忙在Alison Webb的家中花園降落。（Alison Webb Twitter）

據外媒報導，居住在英國Walker郡的Alison Webb日前收到通報，表示有位「不記名的VIP」因為趕時間且已經遲到，在情急之下希望借用Alison Webb的花園降落。事實上原先Alison Webb只是一心想，着「讓小朋友看到直升機出現在家中花園一定好有型」，同樣在出於好心之下爽快答應了對方的要求。

湯告魯斯都有跟小朋友拍照留念。（Alison Webb IG）

Alison Webb講到當她看到走出來的是湯告魯斯都「嘩」出聲，她講到：「雖然湯告魯斯很趕時間，但他走出來時都有跟小朋友們聊天和拍照留念，更有感謝我們的幫助。」後來更邀請小朋友坐上他的直昇機，享受一次直昇機飛行體驗，她形容這是超乎想像的一日。