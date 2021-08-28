職業特攻隊｜湯告魯斯為拍好一個鏡頭　狂練高山跳車13,000次

由湯告魯斯（Tom Cruise）、西蒙柏奇（Simon Pegg）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）等人主演的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）仍在拍攝中。近日就有一條影片拍到湯告魯斯騎着電單車衝下懸崖，再次挑戰高難度，過程十分驚險！
從拍到湯告魯斯的片段中可見，他先是騎着電單車衝下高山懸崖，然後在空中跳車，打開降落傘，專業地一氣呵成完成一連串超高難度動作。
事實上鏡頭上的一個畫面，台下的湯告魯斯卻花了不少時間來練習，據知他為了這一跳，單是事前準備已早於幾年前開始，他本人更是花了長達一年時間來預備，當中包括練習跳降落傘超過500次、騎電單車飛車13,000次等，才能完美地完成一個鏡頭。
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湯告魯斯出名「玩命」，更會自發性去學習多個高難度動作，可以的話都不採用替身，而今次這個「跳車」行為其實是他自小就希望嘗試的動作，他本人同樣表示：「（這是）我所做過的最難、最危險的特技動作。」
而在拍攝當天劇組也前後拍了多次，從幕後視頻中更可聽到有工作人員講到：「今天湯告魯斯已經是第六次騎著電單車跳下懸崖了。」
此外，日前湯告魯斯在拍攝期間不幸地被偷走了代步的私家車，據知該車價值約19萬美元（約1,480萬港元），私家車停泊在市中心的教堂街，在湯告魯斯下榻的酒店附近，可惜在8月24日凌晨被盜，後來警方在距離教堂街約五公里尋回私家，不過湯告魯斯車中的行李及私人物品全部丟失，據知價值約數千英鎊，警方目前仍然在追查當中。
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