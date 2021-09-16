職業特工隊7│院線上映45天後即上串流平台　決策引起湯告魯斯不滿

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7），在經歷重重難關後，早前終於宣布拍攝完畢，而發行商派拉蒙影業（Paramount Pictures）宣布電影將在明年9月30日美國上映，並在戲院上映45天後在串流平台Paramount+上架。據外國傳媒報道，有指湯告魯斯不滿意派拉蒙這決策，暫未知會否釀成施嘉莉祖安遜與迪士尼對簿公堂的困局。



湯告魯斯拍攝《職業特工隊7》經歷重重難關，近日終於完成拍攝。（IMDb 圖片）

據了解，派拉蒙影業內部出現重大人事變動，現年70歲的美國商人Jim Gianopulos辭任行政總裁職務，改由尼克兒童頻道（Nickelodeon）主席Brian Robbins接管派拉蒙影業行政總裁職務。有指新行政總裁優先考慮透過串流平台放映電影，而非傳統的戲院，而這個決定在今年初開始實行，當時Viacom行政總裁Bob Bakish宣布其下的電影由《無聲絕境II》（A Quiet Place Part II）開始，在美國院線上映45天後會在串流平台Paramount+上架，其中包括《職業特工隊7》及《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）等，都會沿用這決策。

由湯告魯斯主演的《職業特工隊7》將在明年9月30日美國上映。（《職業特工隊7》劇照）

然而近日《The Hollywood Reporter》報道，《職業特工隊7》及《壯志凌雲：獨行俠》主演湯告魯斯不滿Bob Bakish的決定，前者希望保留在戲院上映90天後，才在串流平台Paramount+上架。如果跟據湯告魯斯的說話，《職業特工隊7》在戲院上映後，最快會在11月某個時候才會登陸Paramount+。