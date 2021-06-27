【職業特工隊7】又再傳出因疫情停拍　劇組瘋傳湯告魯斯染疫

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-27 15:47

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）可謂多災多難，在去年初開拍時遇上疫情，再經歷數次停拍。早前傳出有14名幕後工作人員確診新冠肺炎，需要停拍14天。沒想到近日才剛復工，又再傳出再有1人染疫的傳聞，而今次主角更盛傳是湯告魯斯，皆因有指他連續數日未有在片場現身，故惹來他確診的傳聞。

有傳《職業特工隊7》再度停拍，而今次確診新冠肺炎的主角盛傳是湯告魯斯。（IMDb 圖片）

英國傳媒《太陽報》曾報道，湯告魯斯為了追趕《職業特工隊7》的拍攝進度，對片場的防疫規格極嚴謹，他先前也曾因幕後員工不守規矩而暴怒。可是在本月初又再傳來壞消息，有指當時14名劇組確診新冠肺炎，主角湯告魯斯及其餘60多名劇組成員需要接受檢測，並開始14天的家居隔離。

《職業特工隊7》的拍攝可謂多災多難。（IMDb 圖片）

正當復工之際，據英國傳媒《太陽報》報道，劇組又收到通知，指再多1人染疫，因此拍攝工作需要再次暫停。報道引述知情人士稱，今次染疫的主角可能就是湯告魯斯，皆因在傳出有人染疫後，湯告魯斯就一直未有在片場出現過：「因為新冠肺炎的影響，《職業特工隊7》需再度暫停拍攝工作，而這次大家認為是因為湯告魯斯確診。」而另一間英國傳媒《每日郵報》試圖聯繫湯告魯斯，但目前他未有回覆。