湯告魯斯失車案終尋回私人物品　惟《壯志凌雲》續集複製本恐外洩

早前湯告魯斯（Tom Cruise）拍攝《職業特工隊7》時，不幸被偷走價值百萬英鎊的私家車，後來警方成功尋回失車，可惜車中屬於湯告魯斯的私人物品全部都偷走，警方當時講到會繼續盡力追查。



湯告魯斯保持社交距離地跟警察影相留念。（Twitter圖片）

近日有消息指出警方成功尋回失物，當中竟然包括全球獨家、未有存放在電影公司中的《壯志凌雲：獨行俠》複製本，日前電影公司宣布《壯志凌雲：獨行俠》要延至2022年5月下旬才上映，劇組人員恐怕《壯志凌雲：獨行俠》複製本，會被賊人複製並對外洩漏，對於電影公司及劇組人員無擬是一大打擊。

《壯志凌雲：獨行俠》再度改期，延至2022年5月下旬才上映。（劇照）

除了擔心《壯志凌雲：獨行俠》影片流出之外，戲中的男星Miles Teller同樣身繞醜聞，曾傳出他拒絕接種新冠肺炎疫苗，也不在新戲《The Offer》片場進行例行性的檢測，最終確診，因此電影從7月底就停拍，令到劇組人心惶惶。