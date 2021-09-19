湯告魯斯未能成首位到太空拍攝的演員　俄羅斯女星下月搶先升空

去年5月傳出湯告魯斯（Tom Cruise）將落實與美國太空總署（NASA）及Tesla老闆Elon Musk聯手合作，挑戰上太空拍電影。然而湯告魯斯要成為首位上太空拍攝電影的演員，這夢想可能幻滅，皆因據外媒《Collider》報道，俄羅斯電影《The Challenge》團隊將在今年10月5日前往太空。



俄羅斯的第一頻道將與Roscosmos合作，派演員到太空拍戲。（Channel One Russia 圖片）

其實電子書刊《Space Shuttle Almanac》在去年9月曾公布湯告魯斯上太空拍攝的時間表，當時書刊稱他將乘搭馬斯克公司SpaceX太空船旗下的天龍號太空船2號（SpaceX Dragon 2）上太空，當時預計他會成為首位到太空拍攝的荷里活影星。除了湯告魯斯外，還有55歲的導演Doug Liman、飛行員Michael López-Alegría及一位神秘成員，當時大家都估計這神秘成員將會是馬斯克。

湯告魯斯未能成為首位到太空拍攝的演員。（《異空戰士》劇照）

在同年12月，傳出俄羅斯航太太空活動國有公司（Roscosmos）將與俄羅斯規模最大的電視頻道第一頻道（Channel One）聯合製作電影《The Challenge》，當時兩間公司初步計畫在2021年10月開拍，而近日據《Collider》報道，電影最快可能會在下月5日前往太空拍攝，並在國際太空站拍攝約12天，搶先湯告魯斯，成為首部在太空拍攝的電影。

《Space Shuttle Almanac》在去年9月曾公布過湯告魯斯出征太空的時間表。（《Space Shuttle Almanac》 Twitter 圖片）

據了解，《The Challenge》由俄羅斯賣座電影《The Peasant》導演Klum Shipenko執導，故事講述一位女醫生到太空救治生病的太空人，並由37歲俄羅斯女星Yulia Peresild主演，而劇組一直在加加林太空人培訓中心（Yuri Gagarin Center）接受太空人訓練。