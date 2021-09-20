【銀河守護隊3】故事超虐心　涅布拉及螳螂女讀劇本齊淚崩

由James Gunn自編自導的Marvel電影宇宙（MCU）電影《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）預計會在2023年5月上映，有指電影將在James Gunn完成製作DC電影《自殺特攻》（The Suicide Squad）的衍生劇集《和平使者》（Peacemaker）後，就會投入製作《銀河守護隊3》。近日在MCU中飾演「涅布拉」的Karen Gillan為新戲宣傳時，談到當初閱讀《銀河守護隊3》劇本的時候都忍不住落淚。



Karen Gillan表示當初閱讀《銀河守護隊3》劇本的時候忍不住落淚。（《銀河守護隊2》劇照）

雖然《銀河守護隊3》尚未正式投入拍攝，但前期功夫進行得如火如荼，早前電影導演James Gunn就在其社交平台分享了一堆分鏡的圖片。除此之外，他還不只一次暗示今集電影將有「銀河守護隊」的隊員死亡，及看到星爵與嘉魔娜之間的虐戀。相信Marvel粉絲聽到這裡，都可以肯定這部《銀河守護隊》最終章會讓大家落淚。

Karen Gillan表示當時與「螳螂女」Pom Klementieff一起讀劇本，而兩人都忍不住落淚。（《銀河守護隊2》劇照）

然近日在MCU中飾演「涅布拉」的Karen Gillan就表示，她與飾演「螳螂女」的Pom Klementieff在首次閱讀《銀河守護隊3》劇本時，兩人都忍不住落淚。Karen Gillan稱：「我們在同一房間一起閱讀劇本，然後抬頭互看對方時，我們都同時在哭，而這次也讓我更了解涅布拉，更是在後魁隆時期去探索這角色，我覺得這相當有趣。」雖然她不願透露甚劇情讓她們如何傷感，但她以「非常感人」來形容。

未知是否因為「達拉斯」的離開，導致兩位兩演員非常感觸。（《銀河守護隊2》劇照）

除此之外，她有談到《銀河守護隊》系列的兩名重要成員，就是導演James Gunn及飾演「達拉斯」的Dave Bautista。她表示自己為「涅布拉」這角色投放了很多感情，並稱沒有辦法能夠在短時間內，做好與這角色分開的準備：「我很想這角色的旅程能繼續下去，我不知道如果沒有了James Gunn及Dave Bautista會變成如何，但我真的很喜歡繼續演她，所以我不急於退出。」

《銀河守護隊》的第三部曲將會在2023年5月上映。（《銀河守護隊2》劇照）

其實在今年5月，飾演「達拉斯」的Dave Bautista表明拍攝完《銀河守護隊3》後，他將離開MCU：「我們一起製作這三部曲，而James Gunn已經宣布這將會是他最後一部MCU電影，當James Gunn離開時，我也會離開。」他還表示因為年紀愈來愈大，半裸上陣拍攝也變得愈來愈困難，所以不少粉絲已經猜測「達拉斯」將會是死亡名單中其中一位，但未知是否是唯一一位，還是會有更多成員死亡。

James Gunn幽默回應「涅布拉」Karen Gillan落淚的原因。（《銀河守護隊2》劇照）

然而導演James Gunn透過Twitter幽默回應「涅布拉」Karen Gillan落淚的原因：「她們並不是（因為角色而）流淚，而是以為自己會有更多的戲份。我希望她們不是因為太少對白，因為說實話，她們的戲份已經很多，這看起來非常貪心。」