魷魚遊戲｜警察魏河俊IG暴升至90萬　真人賣點「國寶級嘴角」笑容

Netflix劇集《魷魚遊戲》由影帝級人馬李政宰、實力派朴海秀主演，還有孔劉、李秉憲客串，劇集紅到去美國，登上當地Netflix排行的冠軍位置，更一舉寫下Netflix有史以來韓劇的最佳成績！



《魷魚遊戲》首集就見到孔劉客串。（Netflix）

劇中扮演警察的魏河俊其實早已不是首次出現在熒幕前，模特兒出身的他2015年起開始拍戲，直到在2018年上映的《瘋人院逐個捉》擔任男主角，真正嶄露頭角，更獲得大鐘獎、青龍電影獎提名最佳男子新人。

魏河俊飾道峰警察局警察黃俊昊。（劇照）

事實上魏河俊在電視劇方面都有不少令眼前一亮的角色，例如在《經常請吃飯的漂亮姐姐》中飾演孫藝真的弟弟、《羅曼史是別冊附錄》中擔任男配角，跟李鍾碩爭李奈映、更有份演出《重回18歲》扮演愛慕金荷娜的暖男藝志勛（棒球投手），再到今次《魷魚遊戲》中扮演追查真相、尋找哥哥的「臥底警察」。

魏河俊成為新任醜帥Oppa。（魏河俊IG）

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不久前魏河俊在電影《Midnight》中飾演雙面殺人魔，認真見到他演技昇華的一面，平時以一副天真的笑臉迎人，但在發現可下手的目標後，即時變得極為殘忍，用盡一切方法去追殺目標，在未殺死目標前都不會放棄，完全將溫暖和冷淡一面運用得田瀟灑自如！

點擊即睇魏河俊《Midnight》變面：

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此外，有網民表示一開始以為魏河俊是台灣人，長得像《想見你》的許光漢和長腿oppa金英光，最欣賞是魏河俊的嘴巴，封他為「國寶級嘴角」，更是新一代恐龍相醜帥oppa！IG Followers更由30萬升到60萬，最新人數更上升到92.6萬，不少粉絲都在看過《魷魚遊戲》後即時上網搜尋有關他的資訊。