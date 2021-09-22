《#PTGF出租女友》齊集鄧月平沙律郭奕芯　盤點6位女神IG粉絲排名

話題性電影《#PTGF出租女友》由ToNick主唱恆仔、鄧月平、張建聲、張沛樂（沙律）、程美段、郭奕芯（Ashina）、Rose Ma、秦楚瀅（娜美）、岑珈其等人主演，電影將於9月22日上映。



《#PTGF出租女友》於9月22日上映。（電影海報）

電影由招募演員起已勁有話題，加上「PTGF出租女友」一詞令勁多人都想入非非。戲中有很多女生，當中包括空姐、KOL以及演員等，鄧月平、沙律、程美段、郭奕芯、Rose Ma、娜美等人都是較廣為人知的明星，各人都在IG社交平台上有一定的影響力，其中一位Followers更多過女主角鄧月平，粉絲們又會覺得是哪一位呢？

娜美在戲中飾演鄧月平好友，戲份不少且有發揮。（娜美IG）

娜美在戲中飾演鄧月平好友，可愛得來又帶點霸氣，對着朋友更是極講義氣的好友，戲份不少且是個有發揮的角色。KOL的娜美在IG上有10.8萬followers，相信在《#PTGF出租女友》後會吸引更多人注目。

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