毒魔血戰大屠殺｜反派活地夏里遜爸爸是職業殺手　曾槍殺聯邦法官

超級英雄片《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）由湯哈迪（Tom Hardy）、活地夏里遜（Woody Harrelson）、Naomie Harris、Michelle Williams等人主演，原來活地夏里遜的爸爸是名職業殺手。
活地夏里遜在《毒魔：血戰大屠殺》飾演反派血蜘蛛，是位連環殺手兼「血蜘蛛」的宿主，據知是他所演過的角色之中極暴力之一，有指他曾於訪問中提及「暴力是他的天性，因為得到了父親的遺傳。」
據了解，活地夏里遜的爸爸Charles Harrelson是一名職業殺手，於1979年在德克薩斯州的San Antonio停車場中，用槍刺殺聯邦法官John Howland Wood Jr.，後來在1981被捕及判終身監禁，並於2007年3月15日在美國行政最高設施監獄中去世。
而事實上Charles Harrelson在活地夏里遜約7歲時便拋妻棄子，活地夏里遜是透過收音機才得知爸爸被捕的訊息，而活地夏里遜都有不時去監獄探望，雖然感情複雜，但都有讚許爸爸是位口齒伶俐且有學識和魅力的人。
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