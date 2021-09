毒魔血戰大屠殺｜反派活地夏里遜爸爸是職業殺手　曾槍殺聯邦法官

超級英雄片《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)由湯哈迪(Tom Hardy)、活地夏里遜(Woody Harrelson)、Naomie Harris、Michelle Williams等人主演,原來活地夏里遜的爸爸是名職業殺手。



有影迷指活地夏里遜扮演的「血蜘蛛」頭上的假髮令人出戲。(劇照)

活地夏里遜在《毒魔:血戰大屠殺》飾演反派血蜘蛛,是位連環殺手兼「血蜘蛛」的宿主,據知是他所演過的角色之中極暴力之一,有指他曾於訪問中提及「暴力是他的天性,因為得到了父親的遺傳。」

血蜘蛛進化後成功逃獄,更大開殺界。(《毒魔:血戰大屠殺》預告截圖)

據了解,活地夏里遜的爸爸Charles Harrelson是一名職業殺手,於1979年在德克薩斯州的San Antonio停車場中,用槍刺殺聯邦法官John Howland Wood Jr.,後來在1981被捕及判終身監禁,並於2007年3月15日在美國行政最高設施監獄中去世。

而事實上Charles Harrelson在活地夏里遜約7歲時便拋妻棄子,活地夏里遜是透過收音機才得知爸爸被捕的訊息,而活地夏里遜都有不時去監獄探望,雖然感情複雜,但都有讚許爸爸是位口齒伶俐且有學識和魅力的人。