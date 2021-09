《怪獸3》定檔明年4月上映　官方公開片名拆解「鄧不利多的秘密」

同樣由《哈利波特》作者 J.K. 羅琳執筆的《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列第三部曲終於定檔!



《怪獸3》的片名為《怪獸與鄧不利多的秘密》。(電影劇照)

昨日(22/9)華納兄弟(Warner Bros.)發布官方消息,正式落實《怪獸與牠們的產地》第三部曲的片名為《怪獸與鄧不利多的秘密》(The Secrets of Dumbledore),定檔於2022年4月15日在美國上映。

華納公布第三部曲的片名為《怪獸與鄧不利多的秘密》(The Secrets of Dumbledore)。(官方圖片)

尊尼被踢出《怪獸與牠們的產地》系列。(劇照)

據知《怪獸》系列將會推出5集,當中經歷尊尼特普(Johnny Depp)被換角風波,他所飾演的葛林戴華德將由麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)補上。而在第2集的結尾揭開了魁登斯(Ezra Miller 飾)的真實身分是阿留斯鄧不利多,是鄧不利多家族的人。

今集將會講到鄧不利多知道葛林戴華德想要統治魔法世界,招募了Newt Scamander(艾迪烈柏尼 飾)帶領團隊去執行危險任務,要面對更多更大的挑戰,更會如戲名一樣拆開鄧不利多的秘密。

祖狄羅飾演阿不思鄧不利多。(劇照)