《怪獸3》定檔明年4月上映　官方公開片名拆解「鄧不利多的秘密」

同樣由《哈利波特》作者 J.K. 羅琳執筆的《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列第三部曲終於定檔！
昨日（22/9）華納兄弟（Warner Bros.）發布官方消息，正式落實《怪獸與牠們的產地》第三部曲的片名為《怪獸與鄧不利多的秘密》（The Secrets of Dumbledore），定檔於2022年4月15日在美國上映。
據知《怪獸》系列將會推出5集，當中經歷尊尼特普（Johnny Depp）被換角風波，他所飾演的葛林戴華德將由麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）補上。而在第2集的結尾揭開了魁登斯（Ezra Miller 飾）的真實身分是阿留斯鄧不利多，是鄧不利多家族的人。
今集將會講到鄧不利多知道葛林戴華德想要統治魔法世界，招募了Newt Scamander（艾迪烈柏尼 飾）帶領團隊去執行危險任務，要面對更多更大的挑戰，更會如戲名一樣拆開鄧不利多的秘密。
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