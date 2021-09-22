《無名》章子怡親身回應冇份參演　遺憾未能跟梁朝偉4度合作

被網民稱為「國際章」的內地女星章子怡，昨晚（22/9）在微博祝大家中秋節快樂，還上傳一張跟仔仔的嘴嘴合照，埸面溫馨。不過同時又公布一消息，否認自己加入電影《無名》的拍攝，令網民十分失望。



章子怡微博分享跟女女和仔仔的合照。（微博圖片）

章子怡在微博出相，再寫下「今天忙的忘吃月餅了，但是有這兩個小傢伙的親親抱抱早已甜在心頭，中秋快樂。」

章子怡親身否認加入《無名》。（網上擷圖）

不過有網友留言提及︰「子怡姐快要進組了吧，支持你今年的《詩》，明年的《無名》。」不過兩分鐘後章子怡就回覆否認此事「沒聽說。」兼附上一個交叉emoji。

章子怡親身回應網民。（網上擷圖）

電影《無名》講述1941年12月7日日本偷襲珍珠港，次日，汪偽政府跟隨日本對英美宣戰，日本象徵性佔領上海全境。隨著太平洋戰爭全面爆發，中國抗戰形勢也因此完全改變。中共地下黨員冒險送出情報，破壞日蔣媾和，維護祖國。

梁朝偉曾在張藝謀執導的武俠電影《英雄》中跟章子怡合作，飾演一名刺客殘劍。（《英雄》劇照）

原先網上寫着《無名》由程耳執導兼編劇；章子怡、梁朝偉、朱亞文主演，為章子怡和梁朝偉繼《英雄》、《2046》和《一代宗師》後，第4度到攜手的作品。不過今次章子怡親身回應，粉碎了流言，暫未知女主角是誰。