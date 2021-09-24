鄧月平新戲演骨妹減肥腳軟？　跣腳直飛樓梯自嘲︰瘀傷勁似屍變

話題性港產片《#PTGF出租女友》由鄧月平、ToNick趙善恆主演，娜美、張建聲、岑珈其、JonJon、沙律、程美段等人演出，電影改編自援交少女為主題的真人真事，現已上映中。



《#PTGF出租女友》由鄧月平擔任女主角。（影片擷圖）

戲中女主角鄧月平近日忙於謝票，感謝粉絲入場支持，今日她更於個人IG「意外流出」謝票行程，叫粉絲快手cap低！

鄧月平公開謝票行程。（鄧月平IG）

不過落力謝票的鄧月平其實是負傷上陣，她在IG限時動態講到︰「早幾日謝票，因為好大雨，我一個跣腳就喺朗豪坊樓梯下跪形式直達地下。」

事後鄧月平接受《香港01》訪問：「因為聽日要拍個骨妹角色，就諗住減肥，因為骨妹瘦啲好睇啲，減肥就冇食飯，嗰日謝票又落雨，個日着住白色西裝同高踭鞋，一跣第一下就跪咗落樓梯到，然後小腿就係梯級到跣落去，一跣就跣到底喇。」

點擊睇鄧月平傷勢：

落完鄧月平親身經歷加上她的照片都感覺到好痛，不過鄧月平反笑自己：「對腳而家勁似屍變，粉絲小心我去謝票時會喪屍上身咬人啊！」而她在公開照片後都有不少粉絲擔心她的傷勢，亦有部分粉絲留言「玻璃平」、「跪票有誠意」、「傷膝青年」、「仲識講笑，你好有『水平』」、「Shopping（平）」等等，鄧月平就自嘲：「最近俾人話我腳短，應該係Short平」，傷膝得來都要搞笑！

鄧月平日前對腳都仲未出事。（陳順禎 攝）