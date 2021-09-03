PTGF出租女友｜郭奕芯曾遇不明飯局：啱就點點點，啱即係點？

郭奕芯（Ashina）在新片《#PTGF出租女友》為首位出場的PTGF「Ball Ball」，她形容「Ball Ball」為人現實、港女以及非常拜金，她：「佢知道自己優點係身材，每一次應付男人都着到好性感，從而喺佢哋身上攞多啲錢。」



郭奕芯的PTGF角色為人現實、港女以及非常拜金。（劇照）

Ashina自言最難忘在桌球室拍篤波戲，該場戲講到趙善恆、張家希（JonJon）和岑珈其打桌球，珈其致電叫Ashina到場晒命，Ashina就着超性感的大低胸窄身裙戲服亮相。但當時她因患上荷爾蒙失調，導致整個人很腫，而且劇情指她篤波好叻，但她本身不懂得打桌球但劇情指她篤波叻，要臨場即時練習，更要帶給觀眾對PTGF的首印象，因而在各種原因下令她感到壓力極大，她：「係驚自己做得唔夠好，好彩成件事順利。岑珈其之前有合作過，佢係我心目中嘅出色演員，好有綜藝感。同埋呢次係我第一次喺熒幕前講粗口對白。」

Ashina早前已跟岑珈其有合作過。（電影劇照）

疫情高峰拍戲攰到瞓教飄浮

提起荷爾蒙失調，Ashina苦笑說：「前排疫情留喺屋企，好想有嘢做又好悶，唯有係咁食嘢，新陳代謝好差，好腫又心情浮燥，最慘都係好想食嘢，係黐咗線，好似魔鬼係咁搞亂我，拍完《#PTGF》就睇中醫，飲中藥調理返，依家正常瘦返啲。」在開拍電影期間，正值疫情高峰，故比起一般港片拍攝更困難，Ashina說：「電影好少由夜晚開到第日下午，但幕後人員仲辛苦，永遠我哋舒舒服服埋位，拍完走先，佢哋執頭執尾，拍完篤波後再拍喺電話舖嘅戲，中間喺車度休息，第一次瞓到飄浮咗去，好誇張。」

Ashina拍性感戲較多。（劇照）

現實世界有PTGF為錢，亦有女明星入娛圈為吊金龜，特別係Ashina拍性感戲多，亦易被人標籤拜金、隨便，她則說：「有人咁認為並唔意外，俾人講唔係一件壞事。我拍戲比較性感，俾人覺得我思想行為open，真係身邊有啲朋友或者男仔話你拍三級片都會錫呀攬下，做呢啲行為都冇咩所謂，我覺得好唔尊重。」她認為最緊要努力做好自己的角色，「喺你更好嘅時候就冇嘢講，因為大部份人只在乎結果唔係過程。」

Ashina曾遇不明飯局籲唔好被呃。（劇照）

曾遇不明飯局籲唔好被呃

「Ball Ball」是拜金女，一切睇錢至上，娛樂圈亦一直流傳「女星飯局」，問及Ashina有否遇過？她直認有：「有架，又唔會講到好出面，我唔係好清楚係唔係，有啲嘢一問就好低檔次，朋友唱K食飯，有朋友派下利是我又唔覺得好特別事情。有人問過食飯幾多錢，但食飯有冇其他又唔會確實答到，叫你去咗先，如果啱就點點點，啱即係點？又答得唔清楚。我會睇邊個同我去，要睇場合係咪適當，feel到唔對路會走。」Ashina覺得「呢個世界冇咁便宜事情」，所以好多model都被呃，有女仔入世未深，被呃後亦沒有獲得演出機會，最緊要係靠自己實力及人際關係。