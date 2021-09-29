《朱古力獎門人》小男孩結婚了　曬婚戒親證婚訊：非常開心及幸福

現年29歲的英國男星Freddie Highmore近日上節目《Jimmy Kimmel Live!》時，被主持人Jimmy Kimmel發現他手上戴著戒指，之後他也隨即透露結婚消息，更大讚妻子是非常好的女人。



Freddie Highmore在節目上親證結婚消息。（《Jimmy Kimmel Live!》影片擷圖）

Freddie Highmore近日出席節目《Jimmy Kimmel Live!》時，被主持人Jimmy Kimmel發現他手上戴著戒指，而他也隨即確認了結婚消息：「是的，這是一枚戒指，我已經結婚了。」他續指出，自從戴上這枚戒指後，身邊好多人都關注他是否已婚，如今他覺得是時候告訴大家這喜訊。

雖然Freddie Highmore確認婚訊，但他沒有透露妻子是誰，只表示妻子是一位英國人。他同時也大讚妻子是一位非常好的女人：「大家放心，我娶了一位非常好的女人，我現在感到非常開心及幸福。」言談間流露新婚的喜悅，有網民甚至留言：「我們的小查理（《朱古力獎門人》角色）已經長大了。」

Freddie Highmore參演《朱古力獎門人》而為人認識。（《朱古力獎門人》劇照）

Freddie Highmore在1992年2月14日英國倫敦出生，他在7歲時以童星身份出道，演出過如《小飛俠前傳之魔幻童心》（Finding Neverland）、《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）、《史柏力魔怪書》（The Spiderwick Chronicles）及美劇《好醫生》（The Good Doctor）等，膾炙人口的影視作品，更曾獲金球獎最佳男主角提名，故他曾被形容為「英國最幸運童星」。

Freddie Highmore除了演技了得外，還是一位高材生。他一等榮譽畢業於劍橋大學伊曼紐爾學院。