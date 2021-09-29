分手專家｜曾樂彤演新阿寶感壓力　陳家樂：七師傅拍戲緊張好好笑

由葉念琛執導，陳家樂、曾樂彤、馬思惠、黎峻等人主演的英皇電影《分手專家》今日（29/9）在舉行煞科儀式，曾樂彤首次擔任女主角之餘更要飾演新任「阿寶」，她自言都有壓力同緊張。



《分手專家》會由一班人組成一個團隊，專門去拆散情侶。（葉兆康 攝）

曾樂彤和陳家樂先講到各自的角色，曾樂彤：「呢個阿寶係個好固執，一就一、二就二嘅女仔，面對我同另一個拍拖3年嘅男仔，係一對好貼地嘅情侶，但就因為發生金錢上糾紛，導致成為了分手專家，而陳家樂就係呢個團隊入面的大師兄。」陳家樂：「我係一個智慧型嘅大師兄，佢哋呢班小朋友蠢得濟，我就會獻計去統籌一件事嘅主要人物，但係後來大家就會發現每次都有好多狀況發生。」

陳家樂笑言七師傅拍戲時更加搞笑。（葉兆康 攝）

提及今次有不少新人參演，陳家樂表示：「今次係好玩，又有好多新鮮嘅組合，就好似七仙羽師傅同阿Bob組成一對，所以都好期待。（片場嘅七師傅係點？）佢拍嘢個陣係好好笑，但佢唔拍嘢個陣係好正經，佢都會緊張，拎住劇本問『我第一次做點算呢』都會問我點做，我就話師傅唔緊要㗎，你做咩都啱㗎，你個特色就係你做咩都得先好睇。（七師傅喺戲入面係咪做返師傅？）唔係，師傅唔係做返師傅，不過都係個會談戀愛嘅人。」

曾樂彤和陳家樂笑言未知會否合唱主題曲，不過曾樂彤就確定會唱其中一首。（葉兆康 攝）

曾樂彤講到自己飾演新任「阿寶」都會緊張及有壓力，她：「其實導演好好，佢俾咗好多空間我，又會同我哋排戲，大家都會好直接講出啲問題，除咗某啲好重要嘅場口，其他都好享受。」最後問到電影講分手，陳家樂有冇好心痛的經歷時，曾樂彤即時在旁幫口：「個個都有㗎啦，而家咁開心，而家咁開心咪得囉。」陳家樂補充：「我就唔記得晒㗎喇，總知過咗去我就唔記得㗎啦。」