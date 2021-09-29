分手專家｜練美娟爆公司曾要求「執執個樣」：我極力爭取話講唔會

由葉念琛執導，陳家樂、曾樂彤、馬思惠、黎峻等人主演的英皇電影《分手專家》今日（29/9）舉行煞科儀式，而在電視劇《大叔的愛》中以Carmen姐一角入屋的練美娟，首次拍電影表示興奮又緊張。



《分手專家》今日（29/9）舉行煞科儀式。（葉兆康 攝）

問及娟姐是否在《大叔的愛》後準備開展演員之路時，她笑言：「我好開心《大叔的愛》之後都有啲導演、監製想認識我，今次真係好開心葉導搵我參與佢一年一度嘅愛情作品。其實你睇我個打扮就知同以前角色好唔同，希望可以俾到新鮮感觀眾。（導演有讚你喎！）係咩？導演好鬼馬，佢唔會喺你面前讚你，如果佢真係咁講件事就真係真嘅，佢可能驚我囂啊。我好慶幸佢發掘到我另一面，竟然夠膽搵我去做呢啲角色，我真係多謝佢。」

娟姐笑言自己今次個妝似60歲。（葉兆康 攝）

及後娟姐補充今次擔任類似反派、較為惡的角色，跟她以往滿有傻氣、時常大笑的好不一樣，當收到劇本時都在想：「你（葉念琛）究竟喺邊個節目或範疇見到我呢面，覺得我可以勝任呢？內心都有懷疑過嘅，但做落去佢都有好好指導同教我，希望出到嚟大家會覺得除咗Carmen姐之外都可以做到其他嘢。」

娟姐講明唔會減肥、整容。（葉兆康 攝）

事實上今日娟姐的妝較為濃，問到是否為了要扮惡特地化得更濃，娟姐回應：「啲人成日都話我個樣好老積，似3、40歲，我覺得我呢個妝係有60歲，你哋覺得呢？呢個妝簡直係要退休嘅妝嚟，應該係職場嘅老屎忽嘅樣。」

最後問到有冇曾被公司要求減肥或整容時，她直言：「開頭公司真係有要求過，想我清減少少，然後我極力爭取同佢哋講『其實我瘦咗又同一般靚女有咩分別？喺大海之中見到一樣嘅靚女，即係我肥得嚟都靚都討好咁先至係獨特啊嘛』，我就最鍾意獨特，如無意外，我都同公司講聲，我唔會減肥㗎！哈哈！」