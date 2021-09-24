《Super Mario》電影版明年登場　星爵孖「棋后」Anya做主角？

任天堂（Nintendo）今日（24/9）在網上公布電影《Super Mario》的配音陣容，不過電影則要等到2022年12月21日聖誕檔期才上映。
《Super Mario》的配音陣容相當強大，由「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）負責配Mario角色，《悍戰太平洋》Charlie Day配綠色Luigi，《后翼棄兵》的Anya Taylor-Joy為Peach公主配音等，有指遊戲中Mario角色御用招牌配音聲優Charles Martinet 都被邀請參與電影配音，但就未有公開其擔任的角色。
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