《G風暴》終極一戰原班人馬重磅回歸　古天樂張智霖激戰恐怖份子

從內地微博宣傳見到，由古天樂、張智霖、鄭嘉穎重磅回歸，宣萱、黃宗澤、謝天華等人新加盟的「反貪」系列電影，最終章《G風暴》定檔於今年12月31日上映，官方公布最新海報之餘更釋出一條預告。
《G風暴》將會講到跨國人口販賣大案背後的貪污問題，ICAC首席調查主任陸志廉（古天樂 飾）與總調查主任程德明（鄭嘉穎 飾），發現一宗涉及人口販賣的海關貪腐大案，當中更牽涉多名海關高層在內。
預告中有不少舊畫面，提醒觀眾曾經發生過的案件「2014年千億黑金案」、「2016年博彩黑幕案」、「2018年海關洗錢案」以及「2019年監獄反貪案」等等，而今次上演的跨國人口販賣案，同樣有不少大型槍戰、車戰以及爆炸畫面等等。
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《G風暴》為廖啟智的遺作之一，預告可見到兩幕智叔，他先是以一身富貴look現身，戴上眼鏡、煙斗、西裝閃現，及後便是他着上海關制服現身。今次更特意加入曾現身前作的謝天華、宣萱、黃宗澤、劉浩龍、陳安立以及馬來西亞影帝Rosyam Nor跟恐怖份子大戰。
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