詭屋驚凶實錄｜屋主購入原型鬼屋　入住2年怪事頻事仍漲價3倍放售

由恐怖大師溫子仁執導，改編自真人真事的著名恐怖片《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）中的「鬼屋」原型，近日掛牌放售。雖然在屋內發生不少靈異事件，但叫價力不減，暫以120萬美金（約936萬港元）開售，比上手價漲三倍。
據知「鬼屋」位於美國Burrillville的1677 Round Top路段，屋中有三間臥室和兩間浴室，2019年購入該屋的業主在接受訪問時，都提及屋中的確曾發生古怪事件，例如：經常看到房門自行打開、聽到敲門和腳步等怪聲，有網民笑指：「夏天咁熱都一定涼到唔使開冷氣。」
據了解，曾有已故超自然現象調查員在1971年宣稱，由Perron家族擁有的這棟房子受到女巫Bathsheba Sherman詛咒。而現任屋主Cory Heinzen為超自然愛好者，在2019年以不到44萬美金（約342萬港元）購入該屋，漲價將近3倍放售「鬼屋」，更指「傳聞女巫Bathsheba Sherman會在屋中出沒」。
《詭屋驚凶實錄》首集於2013年上映，故事講到由超自然現象探究者華倫夫婦，在1971年幫一戶住在Rhode Island的Perron一家處理靈異事件。
事實上該間「鬼屋」並非為戲中的的場景，但就是《詭屋驚凶實錄》的原型房屋，更確實地發生過不少超自然事件，吸引不少遊客前來潮聖，現時房屋掛牌放售，未知會否有人會為了一探內部環境，特意去睇屋呢？
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